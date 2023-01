Tutti gli utilizzatori di ANA-CNER sono quindi invitati ad aderire all’infrastruttura interoperabile PDND per accedere ai dati disponibili su ANPR.

Il sistema interoperabile di accesso ai dati anagrafici della popolazione residente dell’Emilia-Romagna (ANA-CNER) si avvia verso la dismissione. Il sistema era stato implementato con l’obiettivo di facilitare i Comuni del territorio regionale e gli altri Enti aventi diritto nella consultazione di dati anagrafici, in linea con le disposizioni della Legge 183/2011 nella direzione di una maggiore decertificazione delle Pubbliche Amministrazioni.

Grazie a questo sistema infatti Pubbliche Amministrazioni autorizzate (Prefettura, Questura, Carabinieri, ecc.), Ordini professionali e soggetti privati gestori di servizi pubblici hanno potuto avere accesso ai dati anagrafici della popolazione residente dell’Emilia-Romagna senza dover presentare richieste ai singoli Comuni, ma semplicemente utilizzando ANA-CNER, con notevole semplificazione dell’attività amministrativa.

Considerata l’adesione di tutti i Comuni della regione all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e il fatto che a partire da quel momento i Comuni aderenti al servizio non sono più vincolati al popolamento di ANA-CNER, la Regione durante il Comitato Permanente di Indirizzo del 17.11.2022 ha comunicato un piano di dismissione di ANA-CNER entro il 31 marzo 2023.

Si evidenzia che dal 17 ottobre 2022 è disponibile anche la Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati (PDND) già integrata con ANPR, INPS e in futuro con altre banche dati delle amministrazioni centrali.

Si ricorda che l’Ente deve prima siglare l’accordo di adesione e successivamente formalizzare via PEC al Ministero degli Interni la richiesta per i casi d’uso di interesse, specificando per ciascuno la finalità e la base giuridica.