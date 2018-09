App4Italy. La recensione del giorno, YouTube Kids

L’applicazione si propone come uno strumento sicuro e divertente per l’intrattenimento multimediale dei bambini, idealmente tra i tre e gli otto anni.

Tutti i bambini, da sempre, amano guardare video, cartoni animati e contenuti interattivi; con la diffusione dei dispositivi mobili, oggi, queste attività si svolgono prevalentemente su smartphone, tablet e pc; la televisione, come in altri campi, ha perso grosse quote di mercato.

La modalità di fruizione è cambiata, rendendo accessibile da qualsiasi posto e in qualsiasi momento, una quantità quasi illimitata di contenuti. Insieme a questi si è spostata sui nuovi dispositivi anche la necessità di controllare che questa esposizione sia limitata, per garantire la sicurezza dei più piccoli. A questo scopo è nata l’App Youtube Kids.

L’applicazione – figlia della più famosa piattaforma di condivisione di video e musica, Youtube – si propone come uno strumento sicuro e divertente per l’intrattenimento multimediale dei bambini, idealmente tra i tre e gli otto anni. Ha un layout molto colorato e accattivante ed è pensata per essere usata direttamente dai suoi piccoli spettatori, proponendo loro i contenuti locali più popolari.

Le misure di sicurezza di cui dispone di default – modulate sulla base di filtri, revisioni e feedback degli utenti – possono essere integrate dall’inserimento del parental control, opzione raccomandata dall’azienda stessa. Per ogni profilo creato, fino a un numero massimo di otto, è possibile intervenire con ulteriori restrizioni: l’accesso ai singoli video, ai canali e alle raccolte di canali può essere limitato in qualsiasi momento. Inoltre, la casa madre invita i genitori a segnalare i contenuti che reputano inappropriati per la piattaforma, in modo che i revisori possano provvedere alla rimozione definitiva.

La modalità di ricerca può essere disattivata per garantire l’accesso limitato ai soli contenuti verificati dal team di Youtube kids.

Infine, l’impostazione di un Timer permette ai genitori di controllare quanto tempo i propri figli trascorrano di fronte agli schermi luminosi: una funzione che ha incontrato il consenso unanime della comunità di genitori iper-tecnologici. Nonostante il doppio controllo, Youtube Kids non garantisce sulla completa sicurezza dei contenuti, tanto per quelli di intrattenimento, quanto per quelli pubblicitari, riprodotti prima o durante l’esperienza visiva.

Con l’integrazione del sistema Google family Link, è possibile utilizzare l’App con restrizioni meno forti, impostando la funzione “Più grandi”: in questo modo saranno esclusi solamente i contenuti vietati ai minori, senza comprendere le altre limitazioni previste per i più piccoli. Anche in questo caso l’azienda non garantisce una completa sicurezza.

L’applicazione in questi anni ha raccolto applausi e critiche in egual misura, confermando la percezione che, quando si tratta di temi delicati come la sicurezza dei propri figli, sia molto difficile accontentarsi di quanto la tecnologia può offrire.

App Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.youtube.kids

Android Store: https://itunes.apple.com/us/app/youtube-kids/id936971630?mt=8

Di Neosperience Team

Contenuti: @@@

Grafica: @@@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo