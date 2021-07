Video violenti e zeppi di notizie false e fuorvianti sono amplificati dall’algoritmo di Youtube, nonostante le regole della compagnia impongano di limitare il più possibile questo tipo di contenuti. E’ questo in sintesi l’esito di un’indagine condotta dalla Mozilla Foundation.

Secondo il report, il 71% di tutti i video analizzati e considerati disturbanti erano stati raccomandati dall’algoritmo della piattaforma di video sharing. Fra questi ad esempio video cospirazionisti e complottisti sugli attentati dell’11 settembre e sulla diffusione della pandemia da coronavirus, così come la diffusione di video promozionali del suprematismo bianco.

Inoltre, secondo l’analisi i contenuti più violenti e fuorvianti sono in lingua non inglese, il che indicherebbe secondo la fonte un monitoraggio non univoco da parte di Youtube dei contenuti a scapito di quelli di lingua non inglese.

In conclusione, secondo gli autori del report l’algoritmo di Youtube sta andando fuori dal seminato e lungi dal contribuire al miglioramento dei contenuti e al monitoraggio di video violenti e disturbanti di fatto contribuisce a diffondere ulteriormente questo genere di content. Un bel problema per la piattaforma, che soltanto nella homepage raccomanda circa 200 milioni di video.

Youtube secondo sito più visitato dopo Google

YouTube è il sito più visitato al mondo dopo Google, che peraltro lo controlla. Gli utenti guardano in media un miliardo di ore al girono di video su Youtube.

L’indagine della Mozilla Foundation è basata su un’estensione browser, che consente a 37mila utenti di 91 paesi diversi di segnalare contenuti rivedibili in un lasso di tempo di 10 mesi. La più vasta indagine collettiva in crowdsourcing sull’algoritmo di Youtube mai effettuata.