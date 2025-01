L’operazione permette a Disney di beneficiare di un FuboTV più forte e redditizio, aumentando le possibilità di future acquisizioni da parte di un gigante come YouTube, con importanti implicazioni per l'intero settore dell'intrattenimento televisivo. L’ascesa dei servizi vMVPD.

La prima mossa dell’anno sul mercato dei media alla Disney

Il 2025 si apre con un primo significativo accordo nel settore dei media con l’acquisto da parte di The Walt Disney Company del 70% di FuboTV.

Agli azionisti dello streamer sportivo rimarrà il restante 30% di attività combinata, che andrà ad operare in borsa sotto il nome di Fubo.

L’attuale team di gestione di Fubo, guidato dal co-fondatore e CEO di Fubo David Gandler, gestirà le nuove attività combinate Fubo e Hulu + Live TV.

Subito dopo l’annuncio, le azioni di Fubo sono aumentate di quasi il 250% e per tutto ieri hanno continuato a crescere, salendo fino al 20% prima di ridurre i guadagni a un più modesto 8%. Le azioni Disney sono rimaste pressoché invariate.

La transizione ha inoltre permesso a Fubo di chiudere tutte le controversie ancora in piedi con Disney, Fox e Warner Bros. Discovery relative alla piattaforma Venu Sports.

L’ascesa dei servizi vMVPD

L’accordo tra Disney e Fubo darà vita ad una piattaforma di distribuzione virtuale multicanale di programmi video (vMVPD).

vMVPD è l’acronimo di Virtual Multichannel Video Programming Distributor, un servizio di streaming che offre un pacchetto di più canali televisivi su internet, in genere senza la necessità di un abbonamento tradizionale via cavo o satellitare.

Gli utenti possono accedere ai servizi vMVPD su vari dispositivi, come smartphone, tablet, smart TV e lettori multimediali in streaming, usufruendo di un’alternativa flessibile e più conveniente ai tradizionali MVPD (in questo caso operatori via cavo, società satellitari o società di telecomunicazioni, che offrono pacchetti combinati di canali TV ai propri clienti).

FuboTV strizza l’occhio a YouTube. Nuove possibili fusioni in vista

L’accordo con Disney ha sicuramente migliorato le prospettive di FuboTV, che ora ha una dimensione più significativa nel competitivo mercato dello streaming televisivo. L’integrazione con la divisione Hulu+Live TV di Disney ha portato il numero di abbonati a oltre 6 milioni, avvicinando FuboTV ai principali player del settore come YouTube TV e i grandi operatori via cavo.

Tuttavia, per consolidare ulteriormente la propria posizione, FuboTV potrebbe essere oggetto di un’ulteriore acquisizione. In particolare, un’acquisizione da parte di Google, proprietario di YouTube TV, potrebbe rivelarsi strategica.

L’unione delle due piattaforme porterebbe a un numero di abbonati superiore ai 14 milioni, conferendo a YouTube TV un significativo potere contrattuale nella negoziazione dei diritti televisivi e creando una solida difesa contro la possibile fusione tra i principali operatori via cavo, come Comcast e Charter, che potrebbe portare alla nascita di un colosso con oltre 25 milioni di abbonati.

L’ambizione di YouTube TV di raggiungere i 30 milioni di abbonati potrebbe trovare compimento proprio attraverso un’acquisizione di FuboTV, consolidando la sua posizione dominante nel mercato dello streaming televisivo.

