App4Italy. La recensione del giorno, WhatTheFont 

WhatTheFont è la versione mobile del sito Web sviluppato da MyFonts per identificare i tipi di carattere utilizzati in qualsiasi testo, dai siti Web ai manifesti. L’applicazione può identificare fino a 130.000 tipi di carattere, e grazie all’apprendimento automatico anche le varianti di caratteri simili. Per identificare il font che si cerca, è bene però partire da una immagine con una buona risoluzione, l’attenzione alla risoluzione sarà determinante (almeno 100 pixel) per individuare con facilità il carattere che cercate.

Il sistema di riconoscimento automatico farà il resto, in pochi secondi e in tre passaggi (upload, character section, result).

Una volta aperta, l’applicazione è pronta per lavorare, ora non resta che fare uno screenshot del materiale che si vuole studiare ed aspettare che la selezione dei caratteri produca il risultato. In genere l’app propone 5 font presenti nel data base di MyFonts, quelli più simili a quello cercato. Se il carattere è stato identificato correttamente potete scaricarlo ed acquistarlo direttamente da MyFonts. L’app facilita enormemente il lavoro, basta lo scatto della vostra fotocamera, con la rete dati attivata, per accedere al database di MyFonts ed identificare immediatamente il font. L’app è dedicata a designer, progettisti e creativi, con la funzione di market online di MyFonts si risolve anche il problema dell’acquisto immediato.

È disponibile per iOS e Android, ed anche on line nel sito Web di MyFonts. Qualche ovvia difficoltà nel back-end, ma quello che si ottiene è sempre soddisfacente, l’altra criticità non legata all’app, è la necessità di avere una immagine di almeno 100 pixel e non tutte le fotocamere ne sono capaci.

WhatTheFont è un’app gratuita disponibile per iOS e Android.

Di seguito i link per il download:

https://itunes.apple.com/us/app/whatthefont/id304304134?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.monotype.whatthefont&hl=en

Di Neosperience Team

Contenuti: @@

Grafica: @@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo