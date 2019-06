App4Italy. La recensione del giorno, What Would You Choose? Rather

Queste e moltissime altre domande disponibili nell’App “What Would You Choose? Rather”, per intrattenervi quando siete in coda alle poste e suggerirvi quesiti esistenziali da risolvere sotto la doccia.

@App4Italy è una rubrica settimanale promossa da Key4biz e Neosperience. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui. è una rubrica settimanale promossa da. Per consultare gli articoli precedenti,

Preferiresti vivere nel passato o nel futuro? Se dovessi scegliere, preferiresti essere un atleta professionista o una star del cinema?

Queste e moltissime altre domande disponibili nell’App “What Would You Choose? Rather”, per intrattenervi quando siete in coda alle poste e suggerirvi quesiti esistenziali da risolvere sotto la doccia.

Il format è il classico this vs. that, in cui l’App propone due alternative tra cui scegliere, nel rispetto delle proprie personalissime preferenze. La grafica, molto minimale, utilizza la combinazione di rosso e blu per dividere le due fazioni: le due opzioni sono presentate su uno sfondo monocromatico ciascuna e sono divise tra loro da una linea nera.

Dopo aver riflettuto a sufficienza sulle due opzioni, cliccando sulla propria risposta è possibile vedere le statistiche aggiornate in tempo reale delle scelte degli altri utenti.

Questo format è molto divertente ed è in grado di stimolare interessanti discussioni tra amici: i quesiti presentano infatti due scenari tra cui è spesso difficile scegliere. Le domande, completamente kid safe, sono davvero moltissime, per questo sarà difficile annoiarsi o imbattersi nella stessa domanda due volte.

L’App è disponibile per Android 4.1 e successivi e iOS 9.0 e successivi.

Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=macrostudios.wouldyourather&hl=en

iTunes Store: https://apps.apple.com/us/app/what-would-you-choose-rather/id1216673574

Contenuti: @@

Grafica: @@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo