App4Italy. La recensione del giorno, ViewRanger

Non c’è niente di più rilassante di una passeggiata (a piedi o in bicicletta) nel bel mezzo della natura. Il club degli escursionisti è in continua crescita e sempre pronto all’avventura. Come fare per non perdere neanche un’occasione di uscita, magari scoprendo nuovi percorsi senza il rischio di perdersi nel bel mezzo di un fitto bosco? Per tutto questo c’è lo smartphone.

Nello specifico, ci riferiamo a un’app chiamata ViewRanger, il servizio si rivolge a chi ama le attività outdoor, partendo dall’escursionismo in montagna e passando per ciclismo, uscite a cavallo o semplici gite in amicizia fuori porta. Attraverso l’app si potranno ottenere sentieri, percorsi e mappe dettagliate collegate al sistema GPS.

Il primo elemento interessante di ViewRanger è rappresentato da Skyline, una tecnologia di realtà aumentata che utilizza la fotocamera del telefono per identificare i luoghi circostanti, aiutando l’utente a orientarsi e mostrando percorsi e sentieri tra monti e laghi. Il tutto sfruttando GPS, fotocamera, bussola e sensori giroscopici.

Per chi non volesse utilizzare la AR, comunque, l’app offre diverse altre possibilità, oltre alla consueta navigazione GPS. Ad esempio il download delle mappe topografiche. Alcune sono disponibili per tutti in maniera gratuita, mentre quelle più complesse (ad esempio Kompass, L.A.C., GeoGuide, Geo4Map, S.E.R., in scala fino a 1:10.000) si possono ottenere attraverso il meccanismo di acquisti in-app.

Il divertimento è, ovviamente, quello di creare itinerari sempre diversi, oppure farsi ispirare dalla community e dagli esperti – come gli editori di guide, le associazioni e i club outdoor – per partire alla scoperta di mondi nuovi. Un altro punto a favore di ViewRanger è la possibilità di utilizzare il servizio offline, perché l’app utilizza il GPS e quindi non necessita di dati per individuare l’utente sulla mappa o seguire un percorso.

Le mappe sono salvate sul telefono, e questa funzione consente anche di registrare la propria traccia e abilitare le funzionalità di condivisione social, aggiungendo foto e misurando i dati del proprio percorso (distanza, altitudine, etc.). Infine, visto che la sicurezza non è mai troppa, attraverso il sistema BuddyBeacon™, protetto da PIN, è possibile registrare e condividere la posizione in tempo reale con amici e familiari.

ViewRanger è un’app gratuita che prevede acquisti in-app. Disponibile per iOS e Android. Di seguito i link per il download:

