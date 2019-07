App4Italy. La recensione del giorno, Unfold

L’App permette di caricare, modificare e condividere su diverse piattaforme - Instagram, Snapchat, WhatsApp, Facebook, per citarne alcune - file in formato immagine e video di altissima qualità, per accontentare le esigenze di ciascun utente.

Unfold è l’App che ogni instagrammer dovrebbe avere, per trasformare i propri scatti in storie accattivanti, da condividere con il proprio pubblico.

Che siate influencer o semplici utenti, non potete certamente ignorare il successo dirompente che sta riscuotendo il formato delle story. Ecco quindi lo strumento perfetto per distinguervi in questo mare di contenuti verticali: Unfold.

Con 25 template gratuiti e oltre 90 a pagamento, ciascuno può trovare il formato più adatto a valorizzare il contenuto che intende condividere. Tra i più interessanti e utilizzati segnaliamo “Film Frames” – che trasforma le vostre storie in pellicole cinematografiche – e “Journal”, che inserisce il contenuto in un fittizio giornale digitale.

Inoltre, la proposta di diversi font, accompagnata da ulteriori strumenti di editing del testo, permette una personalizzazione molto accurata.

L’App permette di caricare, modificare e condividere su diverse piattaforme – Instagram, Snapchat, WhatsApp, Facebook, per citarne alcune – file in formato immagine e video di altissima qualità, per accontentare le esigenze di ciascun utente.

Insomma, se volete portare le vostre story a un livello superiore e spezzare la monotonia dei contenuti che condividete con il vostro pubblico, Unfold è l’App che fa per voi.

Contenuti: @@

Grafica: @@@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo