App4Italy. La recensione del giorno, Trick Shot2

Trick Shot2 è un gameplay bello e divertente grazie al suo fantastico sviluppatore Jonathan Topf. Trick Shot2 si presenta con una grafica dall’aspetto semplice, ma nasconde elementi di gioco e meccanica molto complessi rispetto all’originale. Mostra una miriade di oggetti diversi e provocatoriamente casuali quali: uova, penne, matite, ciambelle, mobili per ufficio, frutta e UFO. Tutto con intrigante gusto estetico, fatto di luci ed ombre, di animazioni vivaci ma fluide, che non creano problemi di lag negli iPhone 8 Plus. Il tutto accompagnato da un allegro sottofondo di jazz (piacevole mentre giochi).

Il gioco inizia lanciando una palla, apparentemente un semplice obiettivo, ma tutto si complica davanti ad un enorme numero di scenari possibili e di complessi puzzle.

Tanti livelli di difficoltà come tante piccole storie. C’è sempre una variante, un tranello, o qualcosa di strano che complica il gioco. Ed è la parte affascinante di questo game, l’introduzione di un editor di livelli che con poche rifiniture, è stato integrato nel video gioco e messo a disposizione dei giocatori. Con pochi tocchi si può creare un personalgame, caricarlo nel gioco e condividerlo. Potenzialmente Trick Shot2 può contenere milioni di enigmi realizzabili con questo sistema. Un complesso gioco fatto di affascianti sfide ed espandibile all’infinito.

La chiave del successo è proprio l’imprevedibile ragnatela di difficoltà. Se sei bloccato, puoi acquistare un suggerimento dall’amico robot, ti aiuterà nella soluzione del puzzle e se il caso lo completerà per te. Trick Shot 2 ha un apparente semplice obiettivo, lanciare la palla nella scatola, ma non è proprio così, i puzzle seppur stimolanti possono essere molto complessi, e ci vorrà una non predefinibile dose di pazienza e di abilità per risolvere gli enigmi che si frappongono di volta in volta.

Trick Shot 2 è un’app disponibile per iOS

Di seguito i link per il download:

https://itunes.apple.com/us/app/trick-shot-2/id1315443633?mt=8

Di Neosperience Team

Contenuti: @@@

Grafica: @@

Usabilità: @@