App4Italy. La recensione del giorno, TouchRetouch

Quanti estranei popolano le nostre foto delle vacanze? Quanti scatti perfetti vengono rovinati dalla presenza di oggetti indesiderati sullo sfondo? Per fortuna non bisogna essere esperti di Photoshop per rimediare; è sufficiente scaricare l’app TouchRetouch!

L’applicazione, che raccoglie una vastissima community di utenti, è lo strumento più utilizzato per ritoccare, rimuovere e modificare le foto, fino a renderle perfette.

L’utilizzo è lineare e intuitivo: le diverse funzioni vengono attivate con un semplice tocco sullo schermo e controllate dal movimento del dito. Il risultato, invece, è paragonabile a quello di un professionista.

Qualsiasi imperfezione della pelle può essere corretta in pochi secondi; graffi o alterazioni dello schermo vengono rimossi magicamente; eventuali oggetti (o soggetti) indesiderati scompaiono in un tap.

Inoltre, sono disponibili video tutorials che spiegano passo per passo tutte le funzionalità dell’app e articoli di testo per approfondire le opzioni di etiding e trovare ispirazione per un utilizzo creativo dell’applicazione.

L’applicazione supporta qualsiasi tipo di immagine, compreso il 360, per ottenere immagini perfette da tutte le angolazioni.

Tutte queste funzionalità e vantaggi sono disponibili al prezzo piuttosto accessibile di € 2,29.

Gli oltre cinquecento mila utenti sembrano molto soddisfatti dei risultati ottenuti e le recensioni sono molto positive: un’ottima applicazione e un servizio utile ed efficace.

L’applicazione è disponibile per Android 4.0 e successivi e iOS 9.0 e successivi.

Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.advasoft.touchretouch&hl=en

iTunes Store:

https://itunes.apple.com/us/app/touchretouch/id373311252?mt=8

