App4Italy. La recensione del giorno, Tayasui Sketches

Tayasui Sketches è una interessante app di supporto al disegno ed alla pittura, sul vostro iPad con facilità riuscirete a creare disegni complessi, facili da modificare, e ai quali potrete aggiungere con il pennello per acquerello effetti unici. Ma potrete sbizzarrirvi, ma con un pò più di prudenza con l’acrilico o la pittura ad olio.

Il sistema è dotato di 8 pennelli sul lato sinistro (dalla matita al carboncino, dal pennarello all’acquerello) che si possono implementare acquistando la versione pro della app. Tayasui Sketches è davvero facile da usare , basta scegliere lo strumento più congeniale ed iniziare a disegnare.

La quantità di effetti che si possono ottenere sono ovviamente direttamente proporzionali alle proprie capacità ma fortemente agevolate dalle opzioni presenti nella app. Tayasu Sketches è stata giustamente definita una affascinante cassetta degli attrezzi per artisti, completa di tutti gli strumenti necessari, sempre ed ovunque.

La manualità per padroneggiare appieno il mezzo è certamente da acquisire, e per esempio solo con un po’ di pratica si imparerà a dosare le forze sul pennello/matita per produrre effetti diversi a seconda della inclinazione o della pressione esercitata, premere un po’ di più infatti aumenterà lo spessore della linea … come nella realtà. Con le diverse inclinazioni poi si otterranno una vasta gamma di sfumature.

L’app risponde, sui tuoi dispositivi, come fossero tratti reali su fogli di carta reali, la sola differenza e che non si macchierà il tavolo! Se è semplice l’utilizzo, non è altrettanto semplice il suo massimo utilizzo, per questo sarà bene familiarizzare con le diverse tipologie di materiali, strumenti ed opzioni.

Per migliorarsi nell’uso e stimolare la creatività, sarà utile visitare la galleria delle opere condivise, dove troverete molti esempi di artisti che si sono cimentati con questa app. La grande community di utenti di Tayasui Sketches condivide ed arricchisce giornalmente infatti la gallery con opere sempre uniche.

Tayasui Sketches è un’app gratuita disponibile per iOS (iPhone, iPad and iPod touch) e Android.

Di seguito i link per il download:

https://itunes.apple.com/ca/app/tayasui-sketches/id641900855?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tayasui.sketches.lite&hl=en

Di Neosperience Team

