App4Italy. La recensione del giorno, Sport Teams

Il mondo dello sport è in continuo aggiornamento, anche da un punto di vista tecnologico. Se in campo la più recente innovazione è, senza dubbio, la VAR, anche dietro le quinte c’è molta carne al fuoco. Sport Teams rappresenta l’esempio ideale per raccontare questa evoluzione, che utilizza i nuovi device tecnologici per migliorare la vita degli addetti ai lavori e l’efficacia delle organizzazioni sportive.

Sport Teams si presenta come un’applicazione per dispositivi mobile (iOS e Android) il cui scopo è creare una integrazione tra i diversi attori che ruotano intorno al mondo del calcio, con particolare riferimento ai settori giovanili. Società sportive, famiglie, allenatori e atleti possono trovare in questo servizio un terreno comune per migliorare la comunicazione e gestire le informazioni.

Ad esempio, è possibile gestire le convocazioni attraverso l’elenco convocati, gli orari e luoghi delle partite, le mappe con le informazioni per le trasferte. Per le squadre i vantaggi della gestione delle convocazioni sono evidenti, sia perché si ripetono ogni settimana sia perché coinvolgono tutte le categorie, dalla scuola calcio fino alla prima squadra. Organizzazione, informazioni, risparmio di tempo, queste le parole chiave di Sport Teams.

Grazie a questo servizio:

Gli allenatori potranno compilare le liste dei giocatori convocati per le partite e gli orari di ritrovo.

I dirigenti accompagnatori potranno stampare per ogni partita le note gara già compilate con tutte le informazioni necessarie.

Le famiglie avranno a disposizione tutte le info, sugli orari e luoghi di ritrovo per la partita o le comunicazioni della società.

Anche la segreteria della società potrà godere di una serie di opzioni utili per la corretta gestione del day by day della squadra attraverso l’app: una console web per inserire e modificare i contenuti, reperire le informazioni sui tesserati dal portale FIGC, studiare gli avversari, gestire i pagamenti e molto altro.

Il tutto in una applicazione dalla struttura semplice e lineare, che predilige la facilità di gestione delle informazioni a una originalità grafica che rischia di confondere l’utente. Chi vive il mondo del calcio giovanile (ma non solo) dall’interno troverà in Sport Teams un compagno di viaggio indispensabile, un ausilio per non perdere di vista tutto ciò che è importante.

Per poter accedere a Sport Teams come società è necessario richiedere un codice, prerequisito per registrarsi al servizio e proseguire nell’inizializzazione. Ulteriori informazioni e la demo sono disponibili sul sito ufficiale di Sport Teams: www.sporteams.it

Sport Teams è un’app gratuita e disponibile per iOS e Android. Di seguito i link per il download:

https://play.google.com/store/apps/details?id=adriatech.app

https://itunes.apple.com/us/app/sporteams/id1257641766?mt=8

Di Neosperience Team

Contenuti: @@@

Grafica: @@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo