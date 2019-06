App4Italy. La recensione del giorno, Skyscanner – Travel Deals

La piattaforma di comparazione dei prezzi, infatti, risulta essere la più efficiente nel garantire il miglior prezzo disponibile. Cliccando sull’offerta, l’utente verrà reindirizzato al sito di riferimento per completare la prenotazione.

Hai già prenotato le vacanze? Se sei ancora indeciso, Skyscanner può aiutarti a fare la scelta migliore e a risparmiare sugli acquisti.

La piattaforma di comparazione dei prezzi, infatti, risulta essere la più efficiente nel garantire il miglior prezzo disponibile. Cliccando sull’offerta, l’utente verrà reindirizzato al sito di riferimento per completare la prenotazione.

Tra le funzionalità più interessanti di questa piattaforma troviamo la possibilità di visualizzare il prezzo dei voli per una determinata destinazione lungo tutto il mese, per scegliere le date migliori di partenza e ritorno.

Oltre ai voli, Skyscanner propone una selezione delle migliori offerte di hotel, affitto auto e altri servizi essenziali per pianificare nel dettaglio la vacanza.

Se invece sei in procinto delle ferie ma non riesci a scegliere la meta, puoi affidarti al servizio di suggerimento di Skyscanner: selezionando le date predefinite, la piattaforma ti proporrà le migliori offerte last minute.

L’app, inoltre, dispone di una sezione utente molto dettagliata, in cui è possibile visualizzare lo storico prenotazioni, le informazioni personali e il numero di miglia accumulate con ciascuna compagnia aerea.

É possibile inoltre salvare le offerte preferite per visualizzarle in seguito e provvedere all’acquisto effettivo in un secondo momento, senza rischiare di perdere l’offerta selezionata.

Nel complesso l’App è ben realizzata, con una grafica semplice e in linea con lo stile della piattaforma desktop.

L’app è disponibile per Android 5.0 e iOS 10.0 e successivi.

Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.skyscanner.android.main&hl=en

iTunes Store: https://apps.apple.com/us/app/skyscanner-travel-deals/id415458524

Contenuti: @@

Grafica: @@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo