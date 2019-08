App4Italy. La recensione del giorno, Relive

Relieve offre infatti la possibilità di seguire gli amici e di condividere con loro le proprie attività all’aria aperta, che siano un giro in bici, una corsa nel parco o, perché no, una gita in kayak.

Nella precedente recensione abbiamo analizzato approfonditamente ActivityTracker, applicazione che si occupa di tracciare nel dettaglio la nostra attività fisica. Per rimanere in tema, oggi metteremo sotto la lente d’ingrandimento Relive, uno dei social network per sportivi più innovativi del momento.

Relieve offre infatti la possibilità di seguire gli amici e di condividere con loro le proprie attività all’aria aperta, che siano un giro in bici, una corsa nel parco o, perché no, una gita in kayak. Ciò che però la distingue da molte altre applicazioni è il modo in cui le attività vengono visualizzate.

Viene infatti creato un video 3D del percorso dell’utente, con in evidenza altitudine, tempi, velocità e distanza. È possibile anche aggiungere fotografie e segnalare i posti in cui ci si è fermati. Inoltre, i dati raccolti dal sistema (sempre affidabili) possono essere implementati con quelli forniti dai wearable più diffusi.

L’applicazione è molto semplice da usare grazie al suo design pulito e intuitivo. Inoltre, la versione a pagamento aggiunge sì qualche funzionalità in più, ma niente che sia essenziale all’esperienza.

L’unico problema di Relive, peraltro abbastanza grave, riguarda la privacy dell’utente. Questo non è dovuto, di per sé, a una qualche mancanza degli sviluppatori, ma all’ingenuità degli utenti. Infatti, quando ci si iscrive per la prima volta, il sistema chiede loro in che modo si voglia impostare il proprio profilo, se pubblico o privato. Nel caso si scelga pubblico, ogni altro utente può vedere i video delle attività, con percorsi e orari in bella vista.

Mettiamo il caso che una persona abbia l’abitudine di correre partendo da casa propria, sempre negli stessi giorni e orari. Ecco che un malintenzionato sarebbe in grado di conoscere con esattezza il suo indirizzo e in che orari, giorni e zone si trova fuori casa.

A parte questa problematica, Relive è un’applicazione ben realizzata e basata su un’idea originale e intelligente. Una volta scaricata, ricordatevi però di rendere privato il vostro profilo.

Al momento Relive è disponibile per iOS 9.0 o successivi e Android 5.0 o successivi.

