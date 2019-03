App4Italy. La recensione del giorno, Pleco Chinese Dictionary

@App4Italy è una rubrica settimanale promossa da Key4biz e Neosperience. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui. è una rubrica settimanale promossa da. Per consultare gli articoli precedenti,

Tutti coloro che abbiano avuto occasione di approcciare la lingua Cinese hanno sicuramente incontrato qualche difficoltà nel gestirne la scrittura: con oltre 40,000 ideogrammi, soltanto nel dialetto Mandarino, è una delle lingue più complesse esistenti al mondo.

L’app Pleco Chinese Dictionary viene incontro a queste esigenze, con un catalogo molto ampio di caratteri di cui è possibile verificare significato, traduzione, pronuncia e rappresentazione grafica.

Il servizio è gratuito e non è necessario iscriversi per usufruirne, tuttavia è possibile acquistare singole funzioni integrative, quali l’accesso a dialetti diversi dal Mandarino o la ricerca da immagine: funzionalità interessanti ma non essenziali per un utilizzo ricreativo.

Per ogni parola ricercata è disponibile un elenco delle diverse varianti disponibili nel dizionario. La ricerca può essere effettuata dall’Inglese al Cinese o viceversa; ma, in quest’ultimo caso, è necessario avere abilitato una tastiera in lingua Cinese nelle impostazioni dello smartphone.

Una funzionalità molto utile, legata in realtà principalmente alla tastiera impostata sul telefono, è quella di poter disegnare l’ideogramma di cui si sta cercando traduzione o significato, piuttosto che digitarne la trascrizione fonetica. Un’occasione fondamentale per praticare la scrittura, piuttosto complessa e articolata, della lingua Cinese.

Il menu prevede inoltre alcune sezioni aggiuntive, tra cui la cronologia delle ricerche effettuate e gli “ideogrammi preferiti”.

Un’app molto utile per esercitarsi nello studio della lingua Cinese, soprattutto per la quantità di varianti di significato disponibili. Al momento, però, è disponibile soltanto in lingua Inglese.

É disponibile per Android 4.0.3 e successivi e iOS 9.3 e successivi.

Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pleco.chinesesystem

iTunes Store: https://itunes.apple.com/us/app/pleco-chinese-dictionary/id341922306?mt=8

Contenuti: @@@

Grafica: @@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo