App4Italy. La recensione del giorno, Playground Buddy

Playground Buddy è l’applicazione nata da genitori (i creatori/ sviluppatori sono state due coppie di genitori) e dedicata a genitori e figli che devono individuare il Parco giochi più vicino, dove poter scaricare parte delle energie accumulate, nella maniera più classica…con il gioco ed il movimento.

Utile in particolare quando si è in vacanza, specie se all’estero, quando cioè si hanno meno punti di riferimento conosciuti. L’enorme banca data, sempre implementata ed implementabile (ultimo aggiornamento settembre 2017) permette di individuare la disponibilità dei parchi più vicini a te in tutto il mondo.

Lanciata nel maggio 2015 ora sono 200.000 i parchi censiti in 170 diversi paesi, includendo i luoghi a maggior pressione turistica ma anche i paesi più lontani come per esempio l’Islanda. A titolo d’esempio, ne sono già stati catalogati 20.000 negli Stati Uniti, 8000 in Francia, 400 in Messico, 39 in Marocco etc.

L’app è stata scaricata da oltre 25.000 persone, il target ovviamente è quello dei genitori in vacanza con la necessità di trovare il parco più vicino, dove poter far scaricare le energie dei propri figli, dopo le lunghe code per Musei, shopping e monumenti. I parchi in particolare quelli americani, sono ben censiti con le loro dotazioni ed infrastrutture di servizio.

E’ sufficiente cliccare su “cerca i parchi più vicini a me” per individuare quello più vicino e con le migliori dotazioni, le foto spesso disponibili sono un buon supporto alla scelta. Puoi condividere dettagli e localizzazione anche con chi non ha scaricato l’app, caricare foto e informazioni renderà la banca dati di Playground Buddy sempre più precisa ed utile per la comunità degli amanti dei Parco giochi e del vivere all’aria aperta. Se il parco che voi conoscete non è presente, non aspettate oltre, aggiungetelo!

Playground Buddy è un’app gratuita che prevede acquisti in-app. Disponibile per Android su Google Play store e per iPhone da App Store, è di uso intuitivo e di semplice navigazione.

Di seguito i link per il download:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playgroundbuddy&hl=en

https://itunes.apple.com/us/app/playground-buddy/id933016168?mt=8

