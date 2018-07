App4Italy. La recensione del giorno, Plant Nanny

Plant Nanny è un app per ricordarsi di bere senza annoiarsi, una applicazione salutista ma con un approccio stimolante, un gioco di giardinaggio virtuale per tracciare il nostro consumo d’acqua quotidiano. L’importanza di bere acqua e il controllo della nostra idratazione quotidiana a tiro di click in maniera smart e casual, prendendosi cura della crescita di una pianta virtuale.

Una guida introduttiva, racconta come funziona l’applicazione e come ci può essere d’aiuto per consumare la giusta quantità d’acqua, in base al nostro peso corporeo ed al nostro stile di vita. Tutti sanno che bere è fondamentale per l’equilibrio del nostro corpo, ma ricordarsi di bere non è sempre intuitivo, anche nei periodi di caldo, questa app ci prova con le risorse della gamification.

Una volta scaricata l’app, bisogna inserire le informazioni personali quali peso, altezza, livello di attività fisica (si può essere infatti regolari, sedentari o particolarmente attivi), scegliere una pianta ed aspettare che l’app ci segnali quanta acqua dobbiamo bere al giorno e per farlo ci stimolerà a gestire al meglio la pianta virtuale scelta, che non dovrà soffrire la sete. Il gioco è che se manteniamo bene la pianta anche il nostro corpo avrà lo stesso vantaggio.

La pianta potrà essere scelta tra varie specie e così pure il vaso ed il suo colore, con un click sulla pianta l’app si avvierà.

Obiettivo, “irrigare” e bere toccando l’icona di vetro. Col passare dei giorni, al tuo bere corrisponderà la crescita della piantina ed il corrispettivo della nostra idratazione, ovviamente l’app va presa per quella che è, un drinking reminder personalizzabile e giocoso, un gioco funzionale ed utile accessibile a tutte le età. La parte migliore di questa app è la sua semplicità d’uso e la sua capacità di coinvolgimento (è stata scaricata un milione di volte), quella noiosa sono gli annunci (per fortuna brevi). Al termine di ogni giornata l’app notificherà la quantità di acqua bevuta e la coerenza con quella suggerita, se utile l’applicazione è stata studiata per indicare la strada giusta da seguire per raggiungere l’obiettivo: idratarci …mantenendo in salute la piantina scelta all’inizio del gioco.

L’app è disponibile, gratuitamente, sia in versione iOS che per Android.

Plant Nanny è un’app gratuita disponibile per iOS e Android.

Di seguito i link per il download:

https://itunes.apple.com/us/app/plant-nanny/id590216134?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fourdesire.plantnanny&hl=en

Di Neosperience Team

Contenuti: @@

Grafica: @

Usabilità: @@@