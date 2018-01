App4Italy. La recensione del giorno, Orbita AI

Esiste un gioco per dispositivi mobile che sia veramente unico? In un momento storico in cui i cloni la fanno da padroni, scovare sullo store un gioco appassionante e originale diventa sempre più difficile. Orbita AI (dove AI sta proprio per Intelligenza Artificiale) potrebbe essere la risposta a questa annosa questione.

Cosa si nasconde dietro questo nome così particolare? Un gioco che utilizza le caratteristiche hardware del telefono per costruire rompicapo sempre più difficili e creativi. Spiegare cos’è Orbita AI e come funziona è non è molto semplice, nel senso che propone davvero un’esperienza inedita, difficile da confrontare con qualcosa già fatto in passato.

Tanto per dire, una caratteristica fondamentale del gioco è che gran parte degli enigmi si possono risolvere senza toccare lo schermo del telefono. Come è possibile? Vi lasciamo la sorpresa di scoprirlo da soli. Niente stress, comunque, perché il gameplay è pensato per offrire un’esperienza di gioco rilassante, senza rinunciare a una buona dose di ingegno.

La difficoltà, come detto, è crescente, in una sequenza di 40 sfide segnalate su una mappa come punti di interesse. Ogni livello presenta una schermata animata che suggerisce la soluzione della sfida e, per passare al livello successivo, è necessario risolvere l’enigma e accendere la lampadina che indica il superamento della sfida.

Mai sottovalutare la difficoltà, e infatti il gioco mette a disposizione dei più inesperti e impazienti la consueta dose di acquisti in-app, in questo caso monete da utilizzare per ricevere suggerimenti dall’intelligenza artificiale.

Risolvendo gli enigmi, si accendono dei punti sulla mappa. L’obiettivo è accendere ogni singola luce sulla mappa e sbloccare altre sfide risolvendo enigmi o affrontando il gioco in maniera più creativa. Orbita AI ricompensa i giocatori più creativi con livelli bonus gratuiti.

Chi si aspetta un gioco dalla grafica scintillante e dagli effetti sbalorditivi resterà molto deluso. Qui è tutto minimal ed elegante, niente fronzoli e tanta sostanza. Orbita AI non sarà certo un gioco rivoluzionario ma è di certo più meritevole dell’ennesimo RPG o sparatutto in prima persona.

Orbita AI è un’app gratuita che prevede acquisti in-app. Disponibile per Android. Di seguito il link per il download:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idlers.blackbox&hl=it

Di Neosperience Team

Contenuti: @@@

Grafica: @@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo