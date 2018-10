App4Italy. La recensione del giorno, Nextdoor

Nextdoor è la piattaforma interamente dedicata alle relazioni di vicinato. L’applicazione è stata lanciata nel 2011 in America e nel 2016 era sbarcata in Europa, affermandosi in Francia, Germania, Regno Unito e Paesi Bassi.

È arrivata in Italia, con diversi anni di ritardo, Nextdoor: la piattaforma interamente dedicata alle relazioni di vicinato. L’applicazione è stata lanciata nel 2011 in America, dove riunisce un notevole numero di comunità locali; nel 2016 era sbarcata in Europa, affermandosi in Francia, Germania, Regno Unito e Paesi Bassi.

In Italia è disponibile da diverso tempo la versione Beta, con circa 30000 utenti; oggi, con il lancio ufficiale dell’app, si presta a diventare ancora più popolare.

Per registrarsi è necessario inserire il proprio indirizzo di residenza, per individuare il quartiere di appartenenza. La visualizzazione dei contenuti è limitata alla propria zona e a quelle limitrofe.

Le funzionalità sono quelle proprie di un social network, con il vantaggio di riunire in un unico luogo tutte le informazioni e i contenuti di rilevanza locale.

Gli utenti possono segnalare animali, oggetti smarriti o attività sospette; facilita inoltre la promozione di attività locali, quali servizi di baby-sitting, mercatini di quartiere, eventi locali.

Infine, la possibilità di interagire in maniera semplice e immediata con i residenti promuove le relazioni sociali tra vicini di casa.

Una sorta di riunione di quartiere, attività tipica della tradizione americana, che si svolge oggi senza la necessità di incontrarsi in un luogo fisico.

Nextdoor è completamente gratuita e sopravvive grazie alla pubblicità, che viene proposta in maniera poco invasiva – fino a un massimo di due volte per utilizzo.

Apple Store: https://itunes.apple.com/us/app/nextdoor-neighborhood-app/id640360962?mt=8

Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nextdoor

Contenuti: @@@

Grafica: @@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo