App4Italy. La recensione del giorno, Narrator’s Voice

Che l’obiettivo sia arricchire un video con una voce narrante, raccontare una storia o semplicemente creare un contenuto audio unico, Narrator’s Voice è l’app giusta.

Il funzionamento è molto semplice e l’obiettivo viene efficacemente raggiunto: inserendo il contenuto in formato testo o voce è possibile creare un messaggio audio di qualità, recitato da una voce narrante a propria scelta.

L’utente deve semplicemente digitare il testo che desidera tradurre in audio, o registrare a voce il contenuto. L’applicazione, poi, realizza il messaggio audio, di cui è possibile personalizzare la lingua di utilizzo, il tono di voce, e tanti altri dettagli.

In pochi minuti è possibile ottenere un contenuto di grande qualità, in formato mp3 o mp4, disponibile per qualsiasi utilizzo successivo. Per la maggior parte degli utenti l’obiettivo è arricchire un video attraverso l’inserimento di una voce narrante che racconti una storia o descriva un prodotto.

Il messaggio audio può essere poi condiviso sulle principali piattaforme di sharing, o semplicemente salvato sul dispositivo utilizzato.

Le recensioni sono piuttosto positive, con un rating medio di 4.5 stelle, e il numero di download super i 5 milioni. L’applicazione è disponibile per Android e iOS (iPhone, iPad e iPod).

Con numerose lingue disponibili e una delle migliori implementazioni di tecnologia TTS (text-to-speech), Narrator’s Voice è l’app migliore nel suo campo.

Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.escolhatecnologia.vozdonarrador

