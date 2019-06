App4Italy. La recensione del giorno, MyTabù

@App4Italy è una rubrica settimanale promossa da Key4biz e Neosperience. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui. è una rubrica settimanale promossa da. Per consultare gli articoli precedenti,

Si avvicina l’estate e le occasioni per stare in compagnia fino a tarda serata si moltiplicano. Se cercate un simpatico gioco da tavolo a portata di smartphone MyTabù è l’App giusta.

Lo svolgimento del gioco è molto semplice: divisi in due squadre, i giocatori si sfidano a indovinare più parole possibili nel tempo prestabilito. Alla partenza del timer compare una scheda in cui il primo giocatore legge la parola in alto e la descrive al compagno di squadra, che dovrà cercare di indovinarla nel minor tempo possibile.

Ma attenzione: per rendere più entusiasmante il gioco, accanto alla parola prescelta, c’è un elenco di parole assolutamente vietate, che il primo giocatore dovrà fare molta attenzione a evitare. A questo proposito, un giocatore dell’altra squadra svolge proprio il ruolo di verificatore, per controllare che i termini vietati, solitamente parole con la stessa radice etimologica, non vengano pronunciati per errore.

Al termine del tempo, la squadra avversaria affronta il suo turno, rispettando le stesse regole. La prima squadra che raggiunge il punteggio stabilito vince e in caso di parità a trionfare è la squadra che ha eseguito meno “skip”: quando la parola è troppo difficile, il giocatore può scegliere infatti di saltarla e andare direttamente alla successiva.

Al termine della partita è possibile condividere il risultati sui social network. L’utilizzo è molto intuitivo e il gioco molto divertente. La grafica, tuttavia, risulta poco curata.

L’App è disponibile per Android 5.0 e successivi e iOS 10.0 e successivi.

Contenuti: @@@

Grafica: @

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo