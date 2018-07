App4Italy. La recensione del giorno, Muzmatch

Muzmatch un’app per incontrarsi rispettando la propria cultura, un modo diverso per i giovani di fede musulmana, per incontrare un partner.

Muzmatch promuove un modo diverso, per i giovani di fede musulmana, per incontrare un partner. L’unico modo finora ammesso dalla cultura musulmana, era quello della tradizione, partecipare a cene o feste familiari e sperare in un possibile incontro, questo modo ovviamente limitava enormemente la possibilità di incontri e quindi una scelta ampia e libera. Con questa applicazione Shahzad Younas cofondatore di muzmatch apre ad una grande possibilità di incontri “virtuali”, è interessante notare che quando l’app è stata lanciata, la distanza di interazione era stata impostata su un raggio di 400 Km, ma gli utenti individuando la potenzialità del mezzo hanno chiesto che la distanza fosse estesa oltre i 3000 Km, permettendo così il contatto anche con i paesi di origine. La cultura fondante il matrimonio, considera importante per questa scelta la disponibilità a viaggiare e ad affrontare grandi distanze per trovare la persona giusta.

Ma l’incontro con la persona giusta da sposare, per le nuove generazioni, non è più ristretta agli incontri tra rami parentali ed amici vicini, viene infatti amplificata dalla possibilità e dalla varietà di incontri grazie a questa applicazione, questo però non esclude le famiglie, è solo una opportunità in più.

Le due possibilità infatti non si escludono ma piuttosto si complementano e coesistono. Anche quelli che trovano il proprio partner tramite l’app, coinvolgono le famiglie, muzmatch si pone come elemento unificante le giovani generazioni e le famiglie d’origine, una voce progressista e positiva all’interno del mondo musulmano.

Muzmatch ha scelto però con forza di mettere al bando la volgarità, e per questo chi non usa correttamente l’app viene bannato e non potrà più accedere all’app, neanche creando un nuovo profilo. Il servizio incoraggia e promuove comportamenti rispettosi degli altri, e quando un rapporto finisce, i gestori chiedono un feedback ad entrambe le parti. Chi riceve recensioni positive ottiene un badge sul proprio profilo e viene premiato dall’algoritmo con una maggiore visibilità durante la ricerca. La peculiarità di questa applicazione è certamente la grande attenzione alla privacy ed alla correttezza.

Muzmatch è un’app gratuita disponibile per iOS e Android.

