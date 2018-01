App4Italy. La recensione del giorno, Mobills

Nuovo anno, nuovi propositi. E anche vecchi, per la verità. Come risparmiare sulle spese e cercare di gestire in maniera più razionale le entrate e le uscite. Se anche voi avete fatto questa promessa, sarete di sicuro alla ricerca di uno strumento che vi possa aiutare in questo arduo compito. Mobills è qui per rispondere al vostro appello.

Sugli store sono presenti decine (centinaia?) di applicazioni simili, ma se Mobills è stata inclusa nella lista Android Excellence stilata per il Google Play store, qualche motivo ci sarà. Uno è sicuramente la completezza dell’offerta visto che, attraverso questa app, l’utente potrà gestire tutte le dimensioni finanziarie relative al budget.

Il secondo motivo che rende Mobills davvero apprezzabile è la semplicità d’uso. La navigazione è pensata per avere a portata di singolo tap tutte le informazioni sui budget e sulle scadenze. Con pochi passaggi si possono raggiungere tutte le opzioni principali, e ogni voce è chiaramente identificata a livello visivo e cromatico.

L’interfaccia permette di gestire scadenze e budget in maniera davvero semplice, anche offline e in ogni situazione, con la sicurezza che tutti i dati saranno sincronizzati istantaneamente e gestiti in cloud. Così da potere avere sempre a disposizione tutte le informazioni importanti, e poter aggiungere on-the-go anche la più piccola spesa, come il caffè preso al bar in pausa pranzo.

Vediamo allora le funzionalità principali di Mobills:

Creare budget mensili personalizzati.

Tenere traccia delle spese e utilizzare i promemoria.

Gestire le carte di credito.

Modificare il budget in ogni occasione.

Aggiungere entrate, uscite e trasferimenti al volo.

Decidere un budget per i viaggi.

Veloce, facile e immediato e senza pubblicità di terze parti. Mobills presenta tutte le caratteristiche che un servizio del genere dovrebbe avere. Un’app consigliata a chiunque abbia a cuore il futuro delle proprie finanze.

Mobills è un’app gratuita con acquisti in-app. Disponibile per Android, iOS e Windows Phone. Di seguito i link per il download:

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.gerenciadorfinanceiro.controller&hl=it

https://itunes.apple.com/us/app/mobills-money-management/id921838244?mt=8

https://www.microsoft.com/it-it/store/p/mobills-personal-finances/9nblggh1r91n

Di Neosperience Team

Contenuti: @@@

Grafica: @@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo