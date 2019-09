App4Italy. La recensione del giorno, Mimo

@App4Italy è una rubrica settimanale promossa da Key4biz e Neosperience. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui. è una rubrica settimanale promossa da. Per consultare gli articoli precedenti,

Se c’è una competenza che oggi è diventata essenziale nel mondo del lavoro, ma che risulta incomprensibile agli occhi di molti, questa è il coding, la programmazione.

Oggi ogni cosa nasce, funziona o migliora per merito degli sviluppi in questo campo; basti pensare all’IoT, che è entrata nelle nostre case e uffici senza che quasi ce ne accorgessimo. Però, gran parte del pubblico continua a ignorarne completamente il funzionamento.

Partendo da questa premessa, Mimo si prefigge l’obiettivo di insegnare, dalle basi fino ai livelli più avanzati, questa scienza al maggior numero possibile di persone. Come? Grazie ad un sistema di esercitazioni e lezioni divertenti, interattive e, ovviamente, intuitive, facilitando così l’assimilazione di concetti che normalmente ci sono estranei.

All’interno dell’applicazione sono presenti numerosi argomenti di studio, che spaziano dal codice html, alla programmazione di applicazioni per iOS o Android, alla comprensione degli algoritmi e così via. Ogni sezione è divisa in diversi livelli, in base alla conoscenza e ai progressi dell’utente, che viene invogliato a proseguire nello studio grazie a un sistema di tracking su base settimanale.

Sfortunatamente la versione gratuita è molto limitata e permette all’utente di seguire solo le lezioni base. Il costo del servizio varia dai 9,99€ al mese, ai 29,99€ annuali. Possono sembrare tanti, ma bisogna considerare il fatto che Mimo offre la possibilità certificare le proprie competenze, successivamente spendibili nel mondo del lavoro.

Dal punto di vista grafico e del design, Mimo è perfetta. Tutto è a portata di mano, di facile comprensione e godibile dal punto estetico. È disponibile per iOS 10.0 e successivi e Android 5.0 o successivi.

Contenuti: @@

Grafica: @@@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo