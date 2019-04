App4Italy. La recensione del giorno, Magic jigsaw puzzles

@App4Italy è una rubrica settimanale promossa da Key4biz e Neosperience. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui. è una rubrica settimanale promossa da. Per consultare gli articoli precedenti,

Come affrontare la frenesia della vita quotidiana? Con una rilassante sessione di gioco da tavolo, che permetta di rilassare i nervi e distrarre la mente dalle preoccupazioni.

Magic Jigsaw Puzzles è l’App giusta, che permette di tornare bambini e riesumare la passione per i puzzle, in qualsiasi momento. Che siate sui mezzi pubblici diretti in ufficio, o in pausa dallo studio pre-esame, con quest’App potrete immediatamente dedicarvi a questo simpatico passatempo, anche senza disporre di un tavolo di appoggio e dell’attrezzatura fisica.

Il funzionamento è il medesimo del famoso gioco da tavolo: bisogna ricostruire l’immagine presentata, disponendo le tessere nella giusta posizione, rispettando gli incastri.

Il risultato, invece, è unico: è possibile ricostruire le immagini e fotografie disponibili nell’App, oppure si può creare un puzzle completamente personalizzato, utilizzando le fotografie della propria galleria.

Le immagini disponibili sono oltre ventimila e tra queste risaltano le foto spettacolari offerte dal National Geographic. I livelli disponibili per ogni immagine sono 5, per permettere a ciascun utente di impostare il livello di difficoltà preferito. Inoltre, aggiungendo la rotazione casuale dei pezzi, il gioco diventa ancora più stimolante.

Ogni settimana è possibile partecipare ai diversi tornei disponibili, confrontandosi con gli altri 50 milioni di utenti, per scalare le classifiche e gareggiare con i propri amici.

La modalità subscription abilita l’accesso a tutti i contenuti disponibili nel Puzzle Shop e permette di creare un numero infinito di puzzle personalizzati con le proprie immagini.

Un’App molto ben realizzata, che si propone quale simpatico passatempo per tutti.

L’App è disponibile per Android 4.0.3 e successivi e iOS 9.0 e successivi.

Contenuti: @@

Grafica: @@@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo