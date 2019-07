App4Italy. La recensione del giorno, LOST iN City Guide

Se volete perdervi tra le vie di una città sconosciuta e scoprire le attività e i locali più nascosti, Lost In è l’App che fa per voi.

Pronti per partire? Dopo aver acquistato il volo, prenotato l’alloggio, e preparato la valigia non resta altro da fare che salutare i colleghi e, finalmente, partire per una nuova avventura. Se volete perdervi tra le vie di una città sconosciuta e scoprire le attività e i locali più nascosti, Lost In è l’App che fa per voi.

In questo periodo di preparazione alle ferie non possiamo esimerci dal raccontarvi tutte le novità e le scoperte più interessanti a tema vacanze, viaggi, e gite fuori porta. Oggi approfondiamo questa guida – unica nel suo genere – alle più belle capitali del mondo.

L’unicità di questa App risiede proprio nel concept originario: creare una guida digitale delle più belle città del mondo, partendo dai suggerimenti di chi la conosce meglio, i suoi abitanti. La mappa, che comprende negozi, ristoranti, attività e “pin”, è costruita sulla base dei suggerimenti dei creativi che vi risiedono: artisti, designer, chef, e musicisti.

Inoltre, è possibile leggere una breve presentazione dell’artista, autore del suggerimento, per dare un volto e un contesto alla guida che si sta seguendo.

La mappa interattiva, in cui visualizzare i contenuti geolocalizzati, è disponibile anche offline. Le città disponibili al momento sono Berlino, Parigi, Amsterdam, Londra, Vienna, Milano, Barcellona, New York City, Stoccolma, Los Angeles, Ibiza, Lisbona, Copenhagen, Varsavia, Zurigo, Miami, Tokyo e Francoforte.

La grafica è molto curata e pulita, in linea con il concept dell’App. L’App è disponibile per Android 4.4 e successivi e iOS

