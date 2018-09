App4Italy. La recensione del giorno, Live2Leave

Questa app si inserisce in un mondo, quello dei viaggi, ormai saturo di informazioni e consigli, tra blog, recensioni e post sui social. Ma come orientarsi in questo mare di dati? Come viaggiatori, a tutti sarà capitato di passare ore a cercare luoghi da visitare o cose da fare, per poi ritrovarsi completamente delusi dalle recensioni inaffidabili o inesatte, scritte da sconosciuti che magari, semplicemente, non condividono il nostro gusto.

Live2leave propone una soluzione a questo problema: ogni utente può creare la propria “tribù” con cui condividere tutte le informazioni e gli spunti di viaggio. In questo modo, è più facile trovare attività o luoghi che rispecchiano i nostri interessi e si può avere la certezza dell’affidabilità delle recensioni.

A differenza dei più famosi siti di recensioni, Live2leave si propone di creare una community di viaggiatori esperti, che possano scambiarsi consigli e condividere informazioni tra amici; il funzionamento, infatti, è molto simile a quello di un social network.

Gli utenti possono cercare i luoghi e le attività recensite dai loro amici in tutto il mondo, condividere i propri posti preferiti e le note di viaggio. Inoltre, è possibile creare una wishlist per organizzare le prossime vacanze con largo anticipo, lasciandosi ispirare dalle esperienze degli altri utenti.

Anche la scelta dell’icona è ben curata e rispecchia la mission dell’azienda: rendere l’ignoto meno spaventoso, più amichevole. Una tartaruga con la mappa del mondo disegnata sul dorso rappresenta alla perfezione il motto live to leave, viaggiare per il mondo sentendosi sempre a casa.

L’app è stata lanciata nel 2017, ma sta già raccogliendo un buon seguito, con oltre 2800 città recensite in tutto il mondo e oltre 10000 recensioni.

È disponibile per Android 4.1 e successivi e iOS 8.0 e successivi.

App Store: https://itunes.apple.com/us/app/live2leave/id1119591769?mt=8

Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.live2leave

Di Neosperience Team

Contenuti: @@

Grafica: @@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo