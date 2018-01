App4Italy. La recensione del giorno, Limitless Stories

Su come permettere il superamento dei limiti temporali predefiniti da Instagram, Facebook, WhatsApp o Snapchat ci ha pensato Becreatives, un giovane team bresciano (per saperne di più sul team basta collegarsi al loro sito www.becreatives.com).

Più o meno tutti, almeno una volta, abbiamo avuto a che fare con i rigidi limiti temporali imposti dai social, se appare ovvio che ai gestori convenisse così (per aumentare il numero di contatti) era altrettanto ovvio che per gli utenti era una vera limitazione. Non deve meravigliare quindi il repentino successo di questa applicazione! Certo non è da escludere che con la stessa rapidità, l’intuizione che sta alla base della nuova app, venga superata da una rivisitazione dei limiti di tempo.

Ma proviamo ad analizzare cosa ci permette Limitless:

Condividere il tuo video in formato Storia

Scegliere su quale Social Network condividere la tua Storia

Clicca su “Pick video”e carica il video fuori standard che sarà a questo punto “frammentato” nella durata compatibile con il tuo Social, il risultato dopo pochi minuti di elaborazione sarà una storia senza interruzioni (percettibili).



All’occhio di chi guarderà il video esso apparirà come una Storia senza interruzione, in realtà è solo un “ trucco “ visivo, infatti il passaggio da un frammento di video all’altro è talmente veloce che il nostro occhio non lo percepisce.

Un altro interessante superamento degli standard (vs Instagram) è quello che permette il recupero (ed il caricamento) dagli archivi di film o fotografie ad oltre 24 ore dalla realizzazione.

Sarà inoltre possibile superare anche la regola sul ridimensionamento automatico delle fotografie una volta caricate.

Lanciata per gli utenti di Apple, l’app sarà disponibile anche su Android, il download è gratuito, ma esiste anche una funzione premium a pagamento.

Un’app dalla parte degli utenti, permette infatti di condividere le Storie senza la rigidità attuale e con la possibilità di caricare le proprie Storie video in orizzontale.

Superare alcuni dei dogmi imposti dai Social è possibile, la sfida è aperta!

Limitless Stories è un’app gratuita disponibile per iOS. Di seguito il link per il download:

https://itunes.apple.com/it/app/limitless-stories/id1229756729?l=en&mt=8

Di Neosperience Team

Contenuti: @@

Grafica: @@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo