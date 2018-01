App4Italy. La recensione del giorno, Kent’agros  

Kent’agros è una applicazione realizzata a cura dell’Agenzia Laore (ente per lo sviluppo e la promozione dell’agricoltura) per la Regione Autonoma della Sardegna, con lo scopo di promuovere e far conoscere le eccellenze agroalimentari, vitivinicole ed enogastronomiche dell’isola.

Kent’agros è una applicazione realizzata a cura dell’Agenzia Laore (ente per lo sviluppo e la promozione dell’agricoltura) per la Regione Autonoma della Sardegna, con lo scopo di promuovere e far conoscere le eccellenze agroalimentari, vitivinicole ed enogastronomiche dell’isola. Uno strumento di informazione e promozione di tutti i marchi e delle produzioni di qualità certificata DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT, biologici, e dei prodotti tipici e locali PAT.

L’app è stata realizzata per affiancare le promozioni (spesso carenti) dei produttori e delle strutture dell’agri-food dell’isola, mira al target del turismo enogastronomico, al popolo dello “slow-food”, e alla scoperta dei saperi e dei sapori delle più genuine tradizioni isolane. Kent’agros presenta in questa prima versione 300 produttori, insieme agli agri/itti-turismo attualmente censiti.

L’applicazione permette di ricercare i prodotti per tipologia o marchio, di navigare tra produttori e strutture dedicate, di scoprire ricette tipiche, eventi ed itinerari gastronomici collegati ai prodotti censiti.

La scoperta di sapori e tradizioni è facilitata dalla georeferenziazione delle aziende, e così con l’app si possono costruire personali ed intriganti itinerari del gusto nelle diverse regioni storiche dell’isola, dando ai visitatori curiosi la possibilità di scoprire prodotti, aziende e consorzi di tutela e luoghi dove degustare le eccellenze dell’enogastronomia locale.

Kent’agros consente di individuare negli itinerari prescelti gli eventi più importanti, i prodotti tipici e le ricette distintive di quel territorio. L’app vuole essere uno stimolo per turisti e non per scoprire i luoghi della dieta mediterranea e della terra dei centenari da questo nasce il nome dell’applicazione Kent’agros che gioca a richiamare l’augurio di lunga vita … a Kent’annos (a cent’anni)!

Una app per scoprire i prodotti in modo nuovo, con denominazioni, caratteristiche e qualità nel luogo dove sono nati. Uno strumento utile per imparare a cercare i prodotti da consumare al ristorante o da comprare per portarli a casa dal viaggio.

Kent’agros è una app istituzionale della Regione Sardegna.

Kent’agros è un’app gratuita che prevede acquisti in-app. Disponibile per Android. Di seguito il link per il download:

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.sardegnaagricoltura.kentagros

Di Neosperience Team

Contenuti: @@

Grafica: @@

Usabilità: @@@