App4Italy. La recensione del giorno, Joyable

E’ ormai accettato che per curare il corpo e per mantenere una buona salute fisica un’app possa sostituire un “vero” preparatore, e sono per questo molti i dispositivi in commercio, anche indossabili, che seguono le attività sportive di un individuo e che controllano una serie di parametri clinici e ne registrano lo sforzo e le eventuali criticità.

Non dovrebbe, quindi, stupire più di tanto che siano in commercio dei “ coach “ per affrontare il lato della salute mentale. Una start-up chiamata Joyable vuole, dopo una positiva sperimentazione, entrare nel web con un sistema che sfrutta il metodo della terapia comportamentale cognitiva ( CBT ).

Precedentemente app come Lumosity e Memoraudo erano entrate nel vasto campo della psiche, con lo scopo di “ allenare “ il cervello per raggiungere fasi di relax, calma e serenità interiore, anche in momenti di grande stress. Joyable ha come format base l’auto- aiuto, puo essere utilizzato in qualsiasi momento e luogo a condizione di avere un computer connesso ad Internet o un dispositivo mobile.

In realtà, come dicono gli stessi fondatori, non si sta immettendo sul mercato un qualcosa di completamente nuovo ( nella lotta all’ansia), si sta semplicemente offrendo a chi lo desidera una versione on-line, un trattamento interattivo, di un metodo noto come terapia comportamentale cognitiva.

Una parte degli psicologi clinici, per esempio, vede addirittura di buon occhio questo passaggio culturale che va dal rapporto con il terapeuta e la seduta in studio alla fruizione mobile libera dal vincolo di luogo.

E’ infatti da sottolineare che è un sistema misto, composto da una parte di auto-aiuto completata dal rapporto con un coach dedicato che supporta le persone via mail, per messaggi o per telefono. Il sistema prevede infatti un momento di ascolto, “l’incontro” con il coach dedicato, gli obiettivi personalizzati, le attività da sviluppare e gli strumenti per misurare i propri progressi.

Il costo del corso basato sulla terapia CBT, che si può sviluppare nell’arco di tre mesi, e del coach dedicato è di 99 dollari al mese ( con una prova gratuita di 7 giorni ). L’obiettivo semplice, quello che prevede il contrasto dell’ansia da prestazione o sociale comportamentale ha, a detta dei due fondatori, successo nel 90% dei casi. Fra le ragioni del successo – sempre secondo gli autori- ci sono le difficoltà nel reperire il tempo per andare dal terapeuta, la volontà di non usare ansiolitici, e la notevole differenza del costo.

