App4Italy. La recensione del giorno, Impulse – Brain Training

L’App si presenta come un vero e proprio programma di allenamento, articolato in diversi workout da eseguire giorno per giorno - e da affiancare a una buona alimentazione - per migliorare la plasticità del nostro organo intellettivo.

@App4Italy è una rubrica settimanale promossa da Key4biz e Neosperience. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui. è una rubrica settimanale promossa da. Per consultare gli articoli precedenti,

Di applicazioni per allenare la mente ce ne sono parecchie, alcune con un’impostazione più ludica, altre più serie e stimolanti. In quest’ultima categoria rientra sicuramente Impulse – Brain Training, che si distingue per la qualità del servizio offerto.

L’App si presenta come un vero e proprio programma di allenamento, articolato in diversi workout da eseguire giorno per giorno – e da affiancare a una buona alimentazione – per migliorare la plasticità del nostro organo intellettivo.

Ed esattamente come ci si aspetterebbe da un personal trainer, gli esercizi proposti sono personalizzati sulle esigenze e caratteristiche del singolo “atleta”.

Le aree che possono essere specificamente allenate sono memoria, calcolo, e attenzione; per ciascuna di queste sono previsti esercizi mirati, tra cui puzzle, memory game, e tanto altro.

La sezione “workouts” permette di accedere agli esercizi del giorno proposti dall’App; la sezione “games” propone una serie di giochi, per allenare le diverse aree al di fuori del programma prescelto; l’area “stats”, invece, fornisce le statistiche complete su progressi e raggiungimento degli obiettivi di allenamento.

La versione gratuita fornisce un buon margine di libertà di utilizzo, anche se non permette di sfruttare a pieno tutte le funzionalità che rendono l’App un vero e proprio personal trainer per la nostra mente; per farsi un’idea è sufficiente provare il trial gratuito di 3 giorni, disponibile al primo utilizzo.

L’App è disponibile per iOS 11.0 e successivi. Purtroppo, al momento non è stata realizzata la versione Android, ma confidiamo che sarà presto resa disponibile.

iTunes Store: https://itunes.apple.com/sg/app/impulse-brain-training/id1451295827?mt=8

Contenuti: @@

Grafica: @@@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo