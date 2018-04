App4Italy. La recensione del giorno, iLend

Tutti chiediamo, in emergenza, qualcosa in prestito o prestiamo qualcosa, ma a meno che non siamo organizzati mentalmente come un archivista, è molto probabile che dopo qualche tempo (ore, giorni, settimane) non teniamo a mente di chi sono le cose prese in prestito, ne a chi abbiamo prestato qualcosa.

Un modo semplice per tenere traccia di tutti questi piccoli prestiti estemporanei, ci viene proposto da una app facilitatrice, si chiama iLend, ed è un app semplice ed intuitiva creata per aiutarci a localizzare la spesso confusa logistica dei prestiti e dei resi.

È organizzata per tenere una scheda aperta di quanto prestato, e dei resi, permette inoltre di mettere in evidenza da quanto tempo è in sospeso questa attività.

Non solo un elenco pronto di articoli, ma a chi appartengono o a chi li abbiamo prestati. In pochi secondi è facile sapere se: parenti, amici, colleghi/altro. È facile da gestire, per aggiungere dati: basta scegliere la categoria (preso in prestito o prestato) e specificare la tipologia tra sei opzioni possibili (denaro, tecnologia, libri, vestiti, giochi o altro). È inoltre possibile aggiungere note esplicative a ciascun elemento aggiunto nell’app. È bene dire che più che una semplice piattaforma di note, iLend mette in connessione diretta gli utenti coinvolti nel gioco di prestito-resa, in modo che entrambe le parti siano consapevoli dello stato “dell’arte”.

Disponibile gratuitamente per iPhone e dispositivi Android. Se hai un account Facebook è ancora più utile, se infatti colleghi un oggetto ad un amico tramite Facebook entrambi lo vedono nell’app e …ricordano.

