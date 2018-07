App4Italy. La recensione del giorno, Frichti

Per chi si trova a Parigi, ecco l'applicazione per iOS e Android che ti propone di mangiare bene e sano come a casa e di spendere poco.

Una applicazione che sette giorni su sette se ti trovi a Parigi o nei dintorni (vedi mappa consegne), ti propone di mangiare bene e sano come a casa e di spendere poco, il giusto.

Questo risultato è possibile grazie alla passione per il buon cibo di Julia e Quentin e ad alcune semplici ma determinanti scelte.

Con i nostri stili di vita, oggi è impossibile trovare il tempo per scegliere con cura le materie prime, e cucinarle nel tempo giusto ed al momento giusto, ed è chiaro a tutti che non ci possono essere cibi buoni senza materie prime di qualità.

Frichti (www.frichti.co ) è la risposta giusta per non dimenticare come si può e si dovrebbe mangiare.

Partiamo dalle scelte:

una rete di produttori selezionati e fidelizzati dalla passione per i buoni alimenti; materie prime di stagione raccolte al momento giusto, principio valido sia per il gusto che per il costo; preparate e cucinate immediatamente come si farebbe a casa.

Il menù è ispirato ad una cucina casalinga semplice e fresca, e viene ampliato e migliorato anche con l’aiuto dei consumatori, che mandano nuove ricette e segnalano produttori di fiducia al servizio kitchen@frichti.co.

Un cortocircuito virtuoso tra: produttori, cucina, consumatori e la piattaforma di Frichti. Il menù non prevede nel breve periodo tante variazioni, ma propone una cucina di prima classe, una forte attenzione alle richieste del cliente e garantisce una turnazione degli alimenti legata alla stagionalità, che non stanca mai. I cibi vengono consegnati freddi, pronti per essere scaldati e mangiati, alcuni ordinando porzioni abbondanti ne surgelano una parte, abbattendo il costo del trasporto. Frichti ha realizzato tutti gli obiettivi prefissati ed in circa 24 mesi ha consegnato circa 10.000 pasti a settimana e ha dato lavoro a 300 persone.

Il risultato è un pasto completo, preparato come in casa ad un prezzo che oscilla tra i 9 ed i 13 euro, con un rapporto qualità prezzo ottimo. Una piccola criticità è la funzionalità del sito, comporre il menù non è intuitivo, ma lo sforzo viene ripagato dal risultato, dall’attenzione a tutti, bambini, vegani, intolleranti al glutine o agli zuccheri etc. La consegna (punto di forza), avviene in circa mezz’ora dalla richiesta e permette due opzioni di base:

una personalizzata (veloce) al costo di 2.90 euro, l’altra con consegna per fascia oraria programmata costa 1.50 euro. I pasti vengono consegnati dalle 10.30 alle 14.30, fine settimana fino alle 15.30 e alla sera dalle 18.00 alle 23.00. Si può pagare al fattorino oppure online con carta di credito. Nuovi piatti alla carte ogni settimana, seguendo i ritmi delle stagioni e con un bellissimo packaging.

Frichti è un’app gratuita disponibile per iOS e Android.

Di seguito i link per il download:

https://itunes.apple.com/us/app/frichti/id1113135685?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frichti.android&hl=en

Di Neosperience Team

Contenuti: @@@

Grafica: @@@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo