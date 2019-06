App4Italy. La recensione del giorno, Flow Free

Con una grafica in stile anni 90, una simpatica theme song, e una dinamica di gioco molto semplice, questo puzzle è un successo garantito.

Se siete amanti dei colori fluo e dei puzzle, Flow Free è l’App che fa per voi.

L’obiettivo è collegare tra loro i bollini dello stesso colore, fino a riempire l’interno schermo di linee colorate. Ma attenzione, le linee non possono incrociarsi o sovrapporsi tra loro!

Con oltre 2500 puzzle diversi tra loro, a difficoltà progressive, il divertimento non finisce mai. Le modalità di gioco, inoltre, si distinguono in Time Trail, dove all’obiettivo di riempimento si aggiunge la il limite di tempo, e Free Play, dove è possibile giocare in tranquillità senza alcuna restrizione temporale.

In questo modo, a seconda delle proprie necessità è possibile divertirsi in un gioco di logica stimolante e incalzante, o rilassarsi pianificando in tutta calma la disposizione di colori preferita.

Flow Free conta oltre 100 milioni di download e un rating piuttosto alto – 4.5 stelle in media – confermando la validità dell’offerta.

L’App è disponibile per Android 4.1 e successivi e iOS 9.0 e successivi.

Grafica: @@@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo