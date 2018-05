App4Italy. La recensione del giorno, Facebook Local

Nasce Facebook Local, un restyling dell’app Events per scoprire luoghi e cose da fare raccomandati da amici di cui ti fidi. Scopri ciò che accade localmente, ovunque tu sia, cosa combinare con gli amici per il fine settimana o semplicemente vuoi scoprire una nuova zona.

Facebook mette a disposizione degli eventi locali i riflettori che cercavi, un modo per conoscere cosa avviene attorno a dove sei in quel momento nel più breve tempo possibile. Esalta le attività che Facebook Local fa già bene, informazioni sui luoghi, cose interessanti che accadono nella tua città e le colloca in un unico posto, in uno spazio/calendario semplice da trovare. – Visualizza le attività, gli eventi e i luoghi; – mette su una mappa interattiva e filtra per ora, categoria e posizione;- ti mostra ciò che è popolare fra i tuoi amici ;- ottimizza i tuoi calendari e ti notifica dettagli e cambiamenti.

Nella home page mostra ristoranti, caffè, attrazioni, e come e dove vanno i tuoi amici; un calendario della giornata, un feed degli eventi trend, con guide alla musica, alla vita notturna, all’arte. Se sei in viaggio, Facebook Local ti consente di cambiare la tua posizione per vedere cosa succede nella nuova destinazione.

Local è divisa in tre sezioni:

ricerche rapide per ristoranti e caffè ed eventi in corso;

ricerche sofisticate con “aperto ora” non solo per mangiare, ma anche per teatro, letteratura, musica;

un chiaro calendario integrato.

Local è una guida completa, mirata ad una area ben delimitata ma aperta a ovunque tu sia. La logica è che quando vuoi uscire, dietro non ci deve essere necessariamente un evento, ma semplicemente scoprire che vicino a te ci può essere un ristorante che ha organizzato una cena a tema o un evento interessante.

Creato per iOS e Android, Facebook Local trova eventi o mostre permanenti con un unico motore di ricerca alimentato da 70 milioni di pagine di affari di Facebook Local e dalle recensioni e check-in dei tuoi amici. Una potente alternativa alle altre app local concorrenti!

Local è un’app gratuita disponibile per iOS e Android.

Di seguito i link per il download:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.Socal&hl=en

https://itunes.apple.com/us/app/facebook-local/id1153443320?mt=8

Di Neosperience Team

Contenuti: @@@

Grafica: @

Usabilità: @@