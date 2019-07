App4Italy. La recensione del giorno, Eventbrite

@App4Italy è una rubrica settimanale promossa da Key4biz e Neosperience. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui. è una rubrica settimanale promossa da. Per consultare gli articoli precedenti,

Vi è mai capitato di ritrovarvi il venerdì pomeriggio a non avere la minima idea di cosa fare nel weekend? Sicuramente è successo almeno una volta a tutti, e trovare qualche attività da fare non è mai semplice.

Ecco che un’App come Eventbrite, in questi casi, risulta estremamente utile. Qualsiasi siano le tue passioni o necessità, troverai sicuramente quello che cerchi. Infatti, Eventbrite è forse lo strumento di aggregazione di eventi più completo sul mercato.

Come funziona? Una volta che viene installata, l’App chiede all’utente quali siano i suoi interessi e la città di residenza, selezionando, di conseguenza, gli eventi vicini in linea con le tue passioni. Semplice e veloce. Successivamente l’utente può cambiare i parametri di scelta, o procedere con una ricerca personalizzata.

Le tipologie di eventi che si possono scegliere sono veramente tantissime e spaziano da incontri di lavoro o formazione a spettacoli, da feste in piscina ad eventi underground.

L’unico limite è il tempo a tua disposizione.

Ovviamente, però, ci sono alcuni problemi non indifferenti. Per prima cosa, non è difficile imbattersi in annunci Spam, cioè eventi che non sono altro che la pubblicità del locale di turno.

Inoltre, molte volte gli eventi che vengono pubblicati come gratuiti non lo sono, perchè richiedono il pagamento al momento dell’entrata (facendo così i locali bypassano il sistema di pagamento di Eventbrite, risparmiando i costi di gestione).

Dal punto di vista dell’App in sé, il sistema di ricerca risulta poco intuitivo. Infatti si può cercare una tipologia di evento alla volta e la calendarizzazione è limitata. Per il resto, la grafica è piacevole e non si incontrano bug durante l’utilizzo, ma i contenuti che pubblicano gli organizzatori potrebbero essere di qualità migliore.

L’App è disponibile per iOS 10.0 o successivi e per Android 5.0 o successivi.

Contenuti: @@@

Grafica: @@

Usabilità: @@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo