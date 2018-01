App4Italy. La recensione del giorno, Esercizi a casa

La palestra, croce e delizia dei forzati del fitness. Soprattutto in un periodo post-celebrazioni festive, quando ci si rende conto che le rotondità si sono accentuate e il fiato è più corto del solito. Qual è la soluzione? Esiste una alternativa agli attrezzi e alla calca sudata della sala pesi e del tapis roulant? La risposta è sì, e si chiama Esercizi a casa.

Se si esclude il nome non proprio accattivante (ma in inglese è Home Workout, e funziona meglio), questa applicazione sta riscuotendo un buon successo sullo store Android, grazie alla sua promessa di portare alla perfetta forma fisica senza dover utilizzare le classiche attrezzature da palestra.

Quale occasione migliore per dare una possibilità alla vostra forma fisica? Esercizi a casa offre programmi di allenamento su base quotidiana per lo sviluppo di tutti i gruppi muscolari più importanti. Il tutto con la promessa di risultati ottenuti con pochi minuti di allenamento costante, senza dover andare in palestra.

Niente attrezzi ma neanche istruttori sadici che vi sottopongono a esercizi impossibili. L’app presenta sessioni per addominali, torace, gambe, braccia e glutei, oltre a esercizi per l’intero corpo. Tutti i programmi di allenamento sono stati realizzati da personale esperto, e prevedono una fase di riscaldamento all’inizio e di stretching al termine per garantire lo svolgimento corretto delle sessioni.

L’applicazione nasce come gratuita ma contiene annunci e permette di acquistare in-app alcuni contenuti esclusivi non disponibili agli utenti free. Un meccanismo comune a moltissimi servizi di questo tipo ma che, in questo caso, diventa quasi obbligatorio per riuscire a eseguire al meglio le sequenze di esercizi più complesse.

Vediamo in breve le caratteristiche di Esercizi a casa:

Esercizi di riscaldamento e stretching

Registrazione automatica dei progressi nell’alleamento

Monitoraggio dell’andamento del peso tramite grafico

Personalizzazione dei promemoria per l’allenamento

Istruzioni dettagliate tramite animazioni e video

Possibilità di perdere peso con un istruttore personale

Condivisione con gli amici e sui social media

Esercizi a casa è un’app gratuita che prevede acquisti in-app. Disponibile per Android. Di seguito il link per il download:

https://play.google.com/store/apps/details?id=homeworkout.homeworkouts.noequipment&hl=it

Di Neosperience Team

Contenuti: @@

Grafica: @@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo