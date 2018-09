App4Italy. La recensione del giorno, Colorfy

Se pensi che colorare sia un’attività riservata ai bambini o un inutile spreco di tempo, ti sbagli. Negli ultimi anni si è affermata la moda degli album da colorare per adulti, cartacei e soprattutto digitali, come nel caso di Colorfy.

In una società in continuo movimento come la nostra, in cui i ritmi di lavoro sono incredibilmente serrati, è molto sentita la necessità di ritagliarsi un po’ di tempo per liberare la mente. A questo scopo, l’attività di colorare – o in questo caso tappare sulle zone bianche da riempire di colore – sembra essere incredibilmente utile; inoltre, stimola la creatività e migliora l’umore.

E oggi, nel mezzo della rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo, diventa accessibile anche a chi non ha particolare estro creativo o non ha mai preso in mano un pennello, grazie alla semplicità di utilizzo.

Colorfy è la più popolare App di pittura digitale, con oltre venticinque milioni di utenti nel mondo e cinque milioni di recensioni eccellenti. Offre gratuitamente oltre mille immagini da colorare, tra motivi floreali, animali, mandala e riproduzioni di opere famose; inoltre, dispone di numerose combinazioni di colori. Per i più appassionati è disponibile l’abbonamento Plus, che garantisce nuovi contenuti ogni settimana.

Sono previsti numerosi strumenti di editing – con effetti e filtri da applicare – e una galleria in realtà aumentata, per visualizzare i “dipinti” nel mondo reale e sentirsi dei veri artisti; infine, la condivisione sulle principali piattaforme social permette di mostrare al pubblico i propri capolavori colorati.

Il segreto del successo di questa App? Probabilmente la semplicità del contenuto, che non necessita di funzioni particolari, unita alla popolarità del format.

App Store: https://itunes.apple.com/us/app/colorfy-coloring-art-games/id1009442510?mt=8

Google play store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fungamesforfree.colorfy

Di Neosperience Team

Contenuti: @@

Grafica: @@@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo