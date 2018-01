App4Italy. La recensione del giorno, Canva

Canva, uno degli strumenti di progettazione grafica più utili e immediati sul mercato è oggi disponibile anche per dispositivi mobile, grazie all'applicazione ufficiale rilasciata per iOS e Android.

Chi si occupa di social media e di digital marketing avrà di sicuro imparato ad apprezzare Canva, uno degli strumenti di progettazione grafica più utili e immediati sul mercato. Grazie ai suoi template, alla profondità delle opzioni disponibili e, soprattutto, alla facilità di utilizzo, Canva è diventato in breve tempo lo standard per chi non può (o non vuole) affidarsi alle suite di grafica complesse.

La buona notizia è che oggi Canva è disponibile anche per dispositivi mobile, grazie all’applicazione ufficiale rilasciata per iOS e Android. Sulla carta si tratta di una manna dal cielo per chi vuole creare grafiche accattivanti in mobilità, senza doversi affidare al servizio web. Ma come si comporta questa app sugli schermi ridotti degli smartphone? La risposta è positiva, con qualche riserva.

Dal punto di vista della gestione, non ci sono affatto problemi, visto che Canva versione mobile è ottimizzata al meglio per essere utilizzata anche sui device datati. Per quel che riguarda la completezza dell’offerta, però, c’è da rimarcare come non tutte le funzionalità siano disponibili fin da subito in maniera gratuita. Per sbloccare alcuni strumenti bisognerà ricorrere agli ormai noti acquisti in-app.

Per il resto Canva continua a essere il riferimento per creare progetti per lavoro o tempo libero, senza dover possedere capacità da designer o software complessi. Dai post di Instagram alle grafiche per Facebook, dall’editing delle foto ai manifesti personalizzati, dai banner agli inviti, non c’è grafica che Canva non possa gestire.

Al momento l’app, pur lanciata sul mercato italiano, è disponibile solo in lingua inglese. Si attende comunque nei prossimi mesi una localizzazione per il nostro Paese.

Le opzioni sono quelle classiche:

L’utente può scegliere tra oltre 60 mila modelli da cui partire.

Può scegliere tra oltre 3 milioni di immagini nella libreria gratuita.

Può aggiungere testo alle immagini, regolando dimensione, posizione e colore.

Può editare le foto con tutti gli strumenti più importanti ma in maniera semplice.

Può condividere i contenuti sui social o salvare il progetto nella memoria del telefono e condividerlo poi via email, WhatsApp e altre app.

Canva versione app è assolutamente consigliata. Uno strumento utile, veloce e semplice da usare, ma che regala risultati professionali.

Canva è un’app gratuita che prevede acquisti in-app. Disponibile per iOS e Android. Di seguito i link per il download:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.canva.editor&hl=it

https://itunes.apple.com/us/app/canva-photo-editor-design/id897446215?mt=8

Di Neosperience Team

Contenuti: @@@

Grafica: @@@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo