App4Italy. La recensione del giorno, BeeCanvas

Il sogno di ogni uomo è riuscire a compiere il proprio lavoro in maniera semplice, efficiente ed efficace. A nessuno piace faticare, e per questo motivo sono tantissimi gli strumenti, sviluppati negli anni, che promettono di aiutarci a perdere il minor tempo possibile. In questa vastità, noi di Neosperience ci siamo felicemente imbattuti in BeeCanvas.

Il concetto funzionale che sta alla base di questo utilissimo strumento è molto semplice: perché utilizzare tanti programmi diversi quando ne esiste uno che li raggruppa tutti?

Ma andiamo per gradi. Aperta l’applicazione, subito viene proposto all’utente di creare un nuovo progetto. In cosa consiste? In uno o più fogli bianchi in cui possono essere inseriti post-it, testi, immagini, disegni, link, video, documenti, altri canvas e tanto altro ancora.

Inoltre, tutti i documenti possono essere condivisi tra i membri del team, anche se questi non sono iscritti o non hanno installato BeeCanvas sul proprio dispositivo (tramite la conversione del documento in pdf). Tutte le azioni e i commenti sono visualizzabili in diretta, ed è anche possibile effettuare videochiamate sull’applicazione stessa.

Di solito uno strumento di questo tipo viene penalizzato dal suo utilizzo su un dispositivo mobile, ma non è questo il caso. Infatti, BeeCanvas è facile da usare e ben pensato anche come applicazione per lo smartphone, permettendo così all’utente di partecipare al progetto in mobilità. Inoltre, è molto leggero e reattivo, non si blocca e consente di lavorare in fluidità, senza quell’effetto a scatti che è tanto fastidioso e che si può facilmente trovare in strumenti simili.

Dal punto di visto di vista del design e della grafica, l’app è stata pensata per essere semplice e chiara, con alcune scelte stilistiche che però stridono con il contesto. In generale, però, il giudizio è sicuramente positivo.

L’app è gratuita e non prevede una versione premium a pagamento; una rarità oggigiorno.

È disponibile per iOS 9.0 e successivi e Android 5.0 o successivi.

Contenuti: @@@

Grafica: @@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo