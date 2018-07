App4Italy. La recensione del giorno, Artupia

Artupia, un’app per avvicinarsi all’arte, al mondo dell’acquisto e delle vendite in maniera smart.

Artupia, non è il solo esempio di piattaforma online dedicata al commercio dell’arte, il mondo dei competitors è decisamente ampio e diversificato, ma questa app lanciata da tre giovani italiani nel 2017 ha alcune interessanti peculiarità.

E’ un’app semplice ed essenziale (per iPhone e i Pad con iOS 9.0 su iTunes), vi si può accedere con l’account di Facebook o crearne uno nuovo, ed è previsto l’accesso anche da AppleWatch. Scaricata l’app, in primo piano ci sono le opere selezionate, si possono scorrere semplicemente o filtrarle per diversi temi: autore, paese, materiale, dimensioni, prezzo e data dell’opera. Cliccando sull’opera che vi ha colpito, si aprirà la scheda relativa a quel quadro con tutte o quasi tutte le informazioni necessarie per la scelta anche quelle che riguardano l’artista, e se si sceglie di acquistarla basta premere su “ Acquista ora”.

Ora vediamo le peculiarità:

Se sei anche un artista, questa app ti permette di creare un tuo profilo, con la tua biografia (breve), rendere visibili le tue opere e l’indirizzo da cui le spedirai. In questo modo Artupia può promuovere e aprire un mercato per le tue opere, e permettere ad un vasto pubblico di scoprire nuovi autori sul nascere ( a prezzi abbordabili )

Per determinare il prezzo delle opere è stato studiato un interessante metodo, sarà un algoritmo ad attribuire inizialmente il valore fisico dell’opera (materiali, ore lavoro etc), ma saranno gli utenti, con il loro apprezzamento, a determinare il prezzo di mercato che quindi cambierà in tempo reale a seconda dei like pervenuti. Un nuovo modo di scegliere e comprare opere in una particolarissima casa d’aste digitale, non un modo sostitutivo, ma complementare. L’algoritmo studiato, permetterà agli artisti di presentarsi al mercato e di avere una chance per emergere, di percepire il proprio valore dal consenso e dal numero di vendite

Per gli acquirenti, lo sviluppo del progetto ha previsto non solo di scegliere l’opera ma anche di valutare se il lavoro scelto è adatto alla propria casa, a quella particolare parete, grazie alla realtà aumentata sarà infatti possibile “vedere” in anteprima assoluta l’opera appesa, ancora prima di essere stata acquistata.

A proposito, come metodo di pagamento si usa Paypal, per questo la vostra mail deve essere legata al vostro conto Paypal, la transazione avviene in dollari e viene gestita dal sito che trattiene come commissione il 15%.

Artupia è un’app gratuita, disponibile per iOS.

Di seguito il link per il download:

https://itunes.apple.com/us/app/artupia/id933623573?mt=8

Di Neosperience Team

Contenuti: @@

Grafica: @@@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo