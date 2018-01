App4Italy. La recensione del giorno, App in the Air

L’obiettivo di questa app è quello di offrire risposte corrette ed in tempo reale indipendentemente dalla compagnia aerea, e tutti i possibili dati aggiuntivi utili nell’area aeroportuale per risparmiare tempo ed ansia.

App in the Air per iPhone, un utile supervisore di volo ed aeroportuale. Un’app importante per chi viaggia (molto), è gratuita nelle funzioni base, ma per chi è un frequent flyer e vuole sfruttare le notifiche push per i propri voli ha un costo mensile o annuale contenuto ma è utile consultare la schermata “Piani di abbonamento”.

L’obiettivo di questa app è quello di superare la necessità di avere una cartella piena di app, e di offrire risposte corrette ed in tempo reale indipendentemente dalla compagnia aerea, e tutti i possibili dati aggiuntivi utili nell’area aeroportuale per risparmiare tempo ed ansia.

Aggiorna sui voli, su come muoversi in aeroporto, sui tempi necessari per passare i controlli di sicurezza, su cosa fare se in anticipo, e con “suggerimenti” su dove trovare il miglior ristorante o dove trovare la tua bevanda preferita. Tutto questo offline ( cambiamento di gate, aggiornamento sullo stato del volo etc) via sms, senza necessità di linea dati.

App in the Air supporta Apple Watch, e permette di conoscere i paesaggi che in quel momento stiamo sorvolando, con “Sguardi e Force Touch” l’app rende questa esperienza straordinaria. Per risparmiare tempo app in the Air una volta inserite tutte le informazioni sul volo farà il tuo check-in automaticamente.

Con il “Timeline” non più l’ansia di perdere il volo, le notifiche sms ti raggiungeranno ovunque anche senza linea dati. Per organizzare al meglio i tuoi voli, se hai Trip It puoi connetterti automaticamente, puoi mantenere aggiornata la tua famiglia condividendo lo stato del tuo volo, partecipare a chat con gli amici sui social network o a chat specifiche dell’aeroporto con altri utenti ed avere così utili suggerimenti.

Una app facile da usare, veloce nelle notifiche e sui dati di viaggio e inoltre ti segue in tutto il mondo. Quando sei in aeroporto, oltre alla mappa vengono visualizzati la data e l’ora corrente, la temperatura e la velocità del vento, tempi d’attesa e una varietà di accurate informazioni per l’utente ( in alcuni aeroporti… fino a 5000 suggerimenti !).

Mentre sei in volo, una barra colorata con l’icona di un aereo ti informa sul tempo residuo di volo. Un consiglio… scaricare App in the Air gratuitamente da App Store e provare.

App in the Air è un’app gratuita disponibile per iOS e Android. Di seguito i link per il download:

https://itunes.apple.com/us/app/app-in-the-air/id527299553?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aita&hl=en

Di Neosperience Team

Contenuti: @@

Grafica: @@

Usabilità: @@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo