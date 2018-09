App4Italy. La recensione del giorno, Anchor

Registrare podcast, modificarli e condividerli sulle principali piattaforme di condivisione, direttamente sul telefono: tutto questo è Anchor.

La sfida di Anchor è quella di permettere a chiunque, anche privo di know-how tecnico, di realizzare podcast di qualità e di condividerli sulle principali piattaforme di hosting (tra cui Apple Podcast), facilmente e senza alcun costo.

Il trend dei podcast è in grande crescita, soprattutto in America, dove più di un americano su quattro ascolta podcast su base mensile. In questo mercato emergente Anchor sta cercando di affermarsi come punto di riferimento – al momento dispone di una community di oltre 500 mila persone – tanto per i neofiti, grazie alla facilità di utilizzo, quanto per i più esperti, maggiormente interessati alla qualità dei contenuti.

Il punto di forza di questa applicazione sono la facilità di utilizzo e l’abbattimento dei costi: un servizio completamente gratuito, che garantisce un risultato di qualità relativamente alta.

La modalità di registrazione del contenuto audio è molto intuitiva: è sufficiente avvicinare il telefono all’orecchio o premere il bottone rosso per avviare la registrazione.

Le opzioni di modifica, poi, permettono di inserire musica o rumori di sottofondo senza dover ricorrere all’utilizzo di un software apposito.

Le novità delle versioni 3.0 e successive interessano principalmente le opzioni di editing, finalmente disponibili su smartphone, per rendere l’app ancora più allettante per il grande pubblico. In passato Anchor aveva manifestato la volontà di ritagliarsi uno spazio di nicchia, nell’ambito della condivisione di contenuti audio, oggi invece sembra orientarsi verso la fruizione di massa.

Richiede aggiornamento Android 5.0 e successivi e iOs 10.0 e successivi. Disponibile per iOS e Android. Di seguito i link per il download:

https://itunes.apple.com/us/app/anchor/id1056182234?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.anchor.android&hl=it

Di Neosperience Team

Contenuti: @@@

Grafica: @@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo