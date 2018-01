App4Italy. La recensione del giorno, Adobe Spark

Adobe Spark è la nuova web app di Adobe studiata per creare documenti digitali “accurati” e quindi “pubblicabili” per il web senza essere un esperto.

La filosofia di questa applicazione è di permettere anche a chi non ha competenze specifiche, ma magari è un appassionato cultore, di creare contenuti digitali curati ed efficaci e di poterli realizzare in maniera rapida e semplice. Ovviamente questo è anche il limite di questa applicazione, a chi ha già abbastanza competenze infatti l’applicazione non permette di sviluppare idee creative “troppo” originali.

Adobe Spark è suddiviso in tre applicazioni:

Post

Page

Video

Post permette di creare rapidamente contenuti grafici e di testo sui social media (Facebook, Instagram e Twitter).

Page supporta la “creazione” di diversi tipi di materiali (cataloghi, presentazioni, diari, storie etc). E’ anche la parte più ampia di Adobe Spark e permette con estrema semplicità di sviluppare un gran numero di tipologie di pagine.

Video rende semplice e rapida la creazione di animazioni video. Le tre sezioni con altrettanta semplicità permettono la pubblicazione/condivisione sul web. L’interfaccia è studiata per risultare intuitiva e facile da usare. Oltre a supportare gli utenti nella creazione dei documenti questa app ha la capacità, se si interviene su un dettaglio anche minimo, di modificare in automatico l’intero documento per renderlo coerente con l’ultima modifica apportata.

Un intelligente supervisore grafico virtuale che segue tutti i passaggi e rifinisce l’intero lavoro. Adobe Spark permette inoltre di utilizzare modelli base (per i più inesperti) divisi per le diverse categorie. La qualità del prodotto finito è alta ma sconta i limiti della semplicità d’uso e quindi degli standard di “creatività” prefissati.

L’accesso a questa web app è possibile tramite un semplice login (non è richiesto un download ) ed è offerta agli utenti di Adobe gratuitamente. L’app è gratuita, ma per eliminare il logo in basso a sinistra è necessario effettuare un acquisto in app.

Adobe Spark Post è un’app gratuita disponibile per iOS e Android. Di seguito il link per il download:

https://itunes.apple.com/us/app/adobe-spark-post/id1051937863?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arthur.media.onospark&hl=en

Di Neosperience Team

Contenuti: @@

Grafica: @@@

Usabilità: @@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo