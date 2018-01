App4Italy. La recensione del giorno, WhatsApp Business

In linea di principio è simile a WhatsApp e comprende tutte le funzioni cui gli utenti si sono già abituati negli ultimi anni, ma presenta delle novità interessanti per la gestione delle aziende soprattutto di piccole e medie dimensioni.

Dopo aver sfondato il muro del miliardo di utenti, essere stata acquistata da Facebook e, di fatto, essere diventata l’app di riferimento per quel che riguarda la messaggistica istantanea, WhatsApp compie un ulteriore passo, forse il più difficile. Nasce così WhatsApp Business, la versione del servizio dedicato alle aziende.

L’annuncio è stato accolto con una buona dose di scetticismo. Molti si chiedono se un’idea del genere potrà prendere davvero piede tra le attività commerciali; sono esattamente le stesse domande che hanno accompagnato l’arrivo di Facebook per il business, e sappiamo tutti com’è finita. Vale la pena quindi dare fiducia a WhatsApp Business.

Questo nuovo servizio permette alle attività di avere una presenza ufficiale su un canale che raccoglie, come abbiamo detto, oltre un miliardo di persone in tutto il mondo. Un modo semplice ed efficace per comunicare con i clienti (si pensi ad esempio alla gestione del customer service) e far crescere l’attività.

In linea di principio WhatsApp Business è simile a WhatsApp e comprende tutte le funzioni cui gli utenti si sono già abituati negli ultimi anni: invio di file multimediali, chiamate gratuite, messaggi, chat di gruppo, messaggi offline e molto altro. L’account viene identificato come account business, e questo pone un limite all’utilizzo.

Chi ha un numero di telefono associato a WhatsApp ‘normale’, infatti, dovrà scegliere se mantenere questo o passare a WhatsApp Business (anche se si potranno comunque utilizzare entrambe sullo stesso telefono). La soluzione più semplice, allora, è associare un numero aziendale, da usare solo per WhatsApp Business, in modo da poter ottenere anche la certificazione di attività confermata.

WhatsApp Business, ovviamente, non si limita alle funzionalità base, ma presenta delle novità interessanti per la gestione delle aziende (soprattutto di piccole e medie dimensioni):

Profilo aziendale, per consentire ai clienti di trovare più facilmente informazioni utili, quali sito web, indirizzo e contatti.

Strumenti di messaggistica, come i messaggi di assenza e di benvenuto.

Supporto per i numeri fissi, per poter ricevere i messaggi anche su quel numero.

Supporto web, per rispondere ai clienti direttamente da browser del computer.

WhatsApp Business è un’app gratuita, al momento disponibile solo per Android. Di seguito il link per il download:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp.w4b&hl=it

