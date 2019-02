App4Italy. La recensione del giorno, 1LYRICS

Questa innovativa app risolve in maniera semplice ed efficace un problema molto comune, lavorando in background ed intervenendo solo quando è necessario.

Non c’è niente di più frustrante di dover mettere in pausa la canzone del momento per andare su internet, cercare le parole, tornare sull’app di musica e farla ripartire. Oggi, non è più necessario: 1lyrics lo fa per te.

Questa innovativa app risolve in maniera semplice ed efficace un problema molto comune, lavorando in background ed intervenendo solo quando è necessario.

Come funziona? Sincronizzandosi con le principali applicazioni per ascoltare musica, quali Spotify, Google Play Music, Amazon Music, Samsung Music Player, durante l’ascolto appare una notifica. Tappando sulla stessa, il testo appare in sovraimpressione. Inoltre, è possibile tradurre il testo, aggiungendo così una funzionalità ulteriore.

Non si tratta di un vero e proprio karaoke perché il testo non scorre autonomamente durante l’ascolto ma deve essere scrollato manualmente, tuttavia il servizio offerto è sufficiente a svolgere in maniera dignitosa il compito richiesto.

Perché possa funzionare è necessario abilitare le notifiche, e lavorando in background andrà sicuramente a ridurre la durata della batteria, anche se la casa madre promette che l’erosione sia limitata all’1%.

Il database di testi disponibili non è ampissimo, ma sembra funzionare bene sui brani maggiormente conosciuti; inoltre, accedendo alla modalità premium è possibile segnalare le canzoni di cui non è disponibile il testo, per chiedere che vengano aggiornate.

La funzionalità “premium” permette di utilizzare l’app anche in modalità offline, salvando i testi già visualizzati in precedenza e di escludere l’utilizzo in background per determinate app. Inoltre, rimuove la pubblicità. L’acquisto in-app per accedere alla modalità premium ammonta a € 3,19, senza bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

In definitiva una buona applicazione, anche nella versione gratuita.

L’app al momento è disponibile soltanto per Android 5.0 e successivi.

Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lyricslover.onelyrics&hl=en

Contenuti: @@@

Grafica: @@@

Usabilità: @@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo