App4Italy. La recensione del giorno, Catawichi

L’app di Catwichi, ti permette di entrare sempre e dovunque tu sia, nella più grande piattaforma online europea dove sono ospitate le più grandi aste online d’arte.

L’obiettivo è mettere collezionisti e non, nel “gioco” delle aste e nella gestione del catalogo, aumentando enormemente la disponibilità di fruizione di una normale casa d’aste per spazio e per tempo. Permettere a tutti di acquistare oggetti speciali, garantiti da esperti interni per assicurarne l’autenticità, e contemporaneamente passeggiare o stare comodamente a casa con il solo vincolo di avere lo smartphone acceso ha cambiato la platea dei partecipanti.

Attualmente, l’applicazione apre a 50 diverse aste d’arte ogni settimana, con oltre 40 mila oggetti/settimana selezionati e garantiti. La grande quantità di opere esposte impone una accurata selezione, che porta per esempio a non accettare tutte le opere , ed a rendere i rapporti con gli utenti difficili e rigidi. Comunque, nonostante ciò questa app raccoglie mensilmente, nella sua sala virtuale, 14 milioni di visitatori attenti nel rilanciare dopo la classica formula del “chi offre di più”, facendo lievitare le quotazioni dei pezzi.

La rigidità del sistema, ed i noiosi controlli, porta comunque Catawichi a rischio zero, con un indice di affidabilità molto alto. Lo smartphone ha aperto ad un pubblico di acquirenti e venditori nuovo, fatto di giovani, appartenenti ad una fascia media, portata ad investimenti piccoli e mirati. Ovunque ti trovi ed in qualsiasi momento, con la nuova app è possibile vendere e comprare, ma per installarla ci si deve sottoporre ad alcune domande, utili per fruire appieno dei servizi e per personalizzare la propria esperienza, correlando per esempio le preferenze ai lotti in vendita.

Informazioni aggiornate, arriveranno all’app con notifiche push, per avvisarti su un evento importante o sull’andamento di una tua offerta. Con il vostro apparecchio mobile potete visitare 300 aste settimanali in qualunque momento, e partecipare e comprare l’oggetto del desiderio. Per inviare un vostro lotto, basta scattare le foto con lo smartphone e caricarle direttamente sull’app.

L’app è gratuita ,ed è sufficiente creare un account per partecipare alle aste, il consiglio è di fare le cose in due momenti distinti, specie se non si è pratici. Ma come si fa’ per partecipare alle aste? Semplice, una volta registrati, si può fare una offerta sui lotti prescelti, selezionare il metodo di pagamento desiderato ed inviare il pagamento. Gli oggetti arriveranno all’indirizzo indicato entro tre giorni lavorativi.

Lo stesso vale per le vendite di oggetti “speciali” ma per fare questo sarà necessario passare per la verifica dei team di esperti composti oggi da oltre 200 tecnici.

Il sito è ben organizzato, veloce e di facile consultazione, permette di selezionare solo i lotti di interesse. Per vendere, nel rispetto della privacy, vi verrà richiesta la scansione di un documento di identità valido.

Catawichi è un’app gratuita disponibile per iOS e Android.

Di seguito i link per il download:

https://itunes.apple.com/us/app/catawiki-auctions/id926272969?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catawiki2

Di Neosperience Team

