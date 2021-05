App Sky Go, raggiunte le 600 milioni di video views nel 2020

Nei primi mesi del 2021 una media di 3 milioni di ore viste a settimana. Oltre 1000 inserzionisti hanno già scelto Sky Go per le loro campagne pubblicitarie.

Nel 2021, dopo il recente cambio logo, l’app Sky Go conferma le ottime performance di utilizzo dello scorso anno.

Sky Go è l’app che permette di vedere i contenuti dei migliori canali dell’offerta Sky in mobilità su smartphone, tablet e pc in qualunque posto ed in qualsiasi momento. Consultando le sezioni della app è possibile scegliere tra i titoli del momento, gli spettacoli in onda e il ricco catalogo on demand e decidere di vedere il programma tutte le volte che si vuole anche quando ci si trova momentaneamente all’estero nei paesi dell’Unione Europea.

Il logo della app, rinnovato di recente e comune in tutti i paesi in cui Sky è presente, è caratterizzato da un mix di blu e azzurro sfumati e da un gioco di trasparenze, rispecchia la natura del servizio: brillante, immediato, pratico e facile da utilizzare.

Un servizio sempre molto apprezzato e utilizzato dai clienti Sky, come dimostrano i dati: nel 2020 oltre 600 milioni di video views (Fonte Dati interni Sky) e nei primi mesi del 2021 2,4 milioni di device unici e 1,6 milioni di utenti unici (Fonte Dati interni Sky). Sky Go si avvicina alle esigenze dei clienti che negli ultimi mesi trascorrono sempre più tempo in famiglia nelle proprie abitazioni e ricercano un modo facile, veloce ed indipendente per fruire in libertà dei contenuti televisivi sui propri dispositivi.

Sul fronte del tempo speso, alla fine dello scorso anno, la media era di circa 3,4 milioni di ore di visione/settimana (Fonte Auditel): un risultato da record ottenuto anche grazie ai grandi show d’intrattenimento come la finale di X Factor 2020 e la partenza della nuova edizione di MasterChef Italia oltre alle grandi première natalizie di Sky Cinema.

I primi mesi del 2021 hanno confermato il successo della app con un nuovo record, tra gennaio e febbraio Sky Go ha ottenuto una media di oltre 3,5 milioni di ore/settimana anche grazie alle ottime performance della serie HBO rivelazione dell’anno The Undoing – Le verità non dette e alla collection on demand de Il Trono di Spade.

Molto bene anche il trend di marzo in cui l’app ottiene stabilmente oltre 3 milioni di ore/settimana registrando un picco di ben 4,7 milioni di ore nella seconda settimana del mese. In questo caso il successo è legato al titolo Sky Original Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti, alla collection dedicata ad Harry Potter e al grande sport con il calcio nazionale e internazionale e il via della stagione motori con la F1 e la MotoGP.

L’offerta commerciale di Sky Go per gli investitori è molto ampia e permette varie personalizzazioni: è possibile pianificare randomicamente, per categorie, per target o su un singolo evento, sia in diretta che on demand. Sono inoltre disponibili campagne personalizzabili, per singolo device o per provider.

Negli ultimi 6 anni circa, oltre 1000 inserzionisti hanno già scelto Sky Go per le loro campagne pubblicitarie usando formati impattanti e misurabili. L’app Sky Go rappresenta una quota importante dell’ascolto Auditel attraverso cui generare vera e propria Reach Incrementale sugli eventi ed è uno strumento efficace per la video strategy che permette di comunicare ad un target di alto livello e su contenuti di qualità anche live in versione integrale.

Sempre più advertisers scelgono di investire su Sky Go, sia all’interno di una pianificazione media mix che include TV lineare e altri mezzi, sia come unico mezzo che offre numerosi plus: i formati video sono no skip per 15’’ e sviluppano un dato molto alto di interazione con gli spot (CTR tra il 7% e il 16%), i formati video e display sono cliccabili e tracciabili e vengono erogati solo in presenza dell’abbonato Sky, le views sono garantite e non stimate, gli spot sono tutti pianificati in ‘single spot’ per assicurare una visibilità privilegiata e sono tutti ‘in-page’ senza altri brand nello stesso momento, il frequency CAP viene impostato in modo da fornire un adeguato rate di inserzioni.

Tutti gli investitori interessati alla visibilità offerta dai grandi eventi televisivi su Sky, come il prossimo campionato europeo di calcio UEFA Euro 2020, possono scegliere l’app Sky Go!