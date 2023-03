Riunire in un grande Festival nel meraviglioso scenario di Lisbona, in Portogallo, tutti i maggiori talenti internazionali del mondo dell’animazione, degli effetti speciali e del gaming. E’ questo l’obiettivo dell’Atlas – Animation Visual Effects and Gaming Festival, il principale evento nel suo genere che si terrà a Lisbona il 28 aprile. L’edizione di quest’anno annovera fra gli spekaer personaggi del calibro di Not Real, Salon Alpin, Musgo e tanti altri studios internazionali.

Logo Atlas

Organizzato dallo studio creativo Dialogue in partnership con la scuola ETIC, l’Atlas Festival si pone come l’evento di riferimento per accogliere i maggiori talenti sulla scena dell’animazione, degli effetti speciali e del gaming a livello internazionale.

Un’occasione di incontro e confronto per la crescita professionale e la creazione di nuove relazioni con un pubblico mirato.

L’obiettivo dichiarato è condividere la passione e l’interesse per queste materie del futuro, con particolare attenzione agli aspetti della conoscenza e della formazione di una grande community, che permetta di potenziare la spinta delle istituzioni educative in ottica di apertura per studenti e futuri professionisti del settore.

Creare la community e, in seconda battuta, portarla sempre più avanti, condividendo le sfide del futuro che si chiamano web 3.0 e Metaverso: queste le tecnologie del futuro che vanno raccontate e portate a conoscenza dei brand e della industry.

Quindi, cosa aspetti! Siamo alla ricerca di nuovi partner per il Festival se vuoi far parte di Atlas fatti avanti e facci sapere!

Allora, andiamo anche oltre, mappando i talenti, collegando fra loro le persone, condividendo nuove idee ed esperienze.

Per maggiori informazioni:

Elsa Lourenço / Dialogue

Producer

P: +39 3897994614

S: www.instagram.com/dialogue.pt/

W: www.dialogue.pt | www.atlasfestival.pt