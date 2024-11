Su Sky TG24 lunga diretta fiume per le elezioni presidenziali americane del 5 novembre. AMERICA 2024 – HARRIS VS TRUMP è il titolo della maratona del canale all news diretto da Giuseppe De Bellis, in onda domani dalle 23.00 alle 19.50 del 6 novembre. Oltre 20 ore di programmazione dedicata che racconteranno la sfida tra Kamala Harris e Donald Trump per la corsa alla Casa Bianca. Lo speciale sarà arricchito da collegamenti in diretta dagli headquarter di Kamala Harris e Donald Trump, dalla Pennsylvania, uno degli Stati chiave della battaglia elettorale e da Bruxelles, Londra, Gerusalemme e Beirut, per seguire ora dopo ora gli sviluppi del voto e le reazioni internazionali, legate all’enorme impatto che l’esito delle presidenziali statunitensi avrà sugli equilibri geopolitici, anche alla luce dei numerosi conflitti in corso.

Tra gli ospiti, che prenderanno parte alla maratona e contribuiranno ad approfondire l’analisi sugli sviluppi del voto: Lucia Annunziata, europarlamentare PD; Marco Bardazzi, giornalista e scrittore; Amb. Piero Benassi, già Rappresentante italiano presso l’UE; Silvia Berzoni, Chief Editor di Class CNBC; Brian Brokaw, già Campaign Manager di Kamala Harris; Amb. Giovanni Castellaneta, già Ambasciatore d’Italia a Washington; Martino Cervo, La Verità; Jennifer Clark, giornalista e scrittrice; Roberto D’Alimonte, politologo LUISS; Marta Dassù, Direttrice Aspenia; Mario Del Pero, docente di Storia degli Usa a Sciences Po; Alessia De Luca, analista ISPI; Arianna Farinelli, scrittrice e docente al Baruch College City University New York; Paolo Garimberti, editorialista La Repubblica; Andrea Graziosi, La Verità; Paolo Magri, Presidente Comitato Scientifico ISPI; Maurizio Molinari, editorialista La Repubblica; Letizia Moratti, Forza Italia; Giuliano Noci, Vice Rettore al Politecnico di Milano; Grover Norquist, Presidente Americans for Tax Reforms; Agnese Pini, direttrice QN; Lorenzo Pregliasco, Founding Partner Youtrend; Lia Quartapelle, PD; Christian Rocca, Direttore Linkiesta; Giuseppe Sarcina, Corriere della Sera; Silvia Sciorilli Borrelli, Financial Times; Stefano Stefanini, Consigliere Scientifico ISPI; Giulio Tremonti, Presidente Commissione Esteri Camera dei Deputati; Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli; Amb. Michele Valensise, editorialista Huffington Post, già Segretario generale della Farnesina; Arturo Varvelli, European Council on Foreign Relations e Antonio Villafranca, Vicepresidente per la ricerca ISPI.

Sarà possibile seguire l’esito del voto e i suoi sviluppi, grazie al lavoro dell’intera redazione della testata che interpreterà tutti i dati in realtà aumentata, la rassegna live dei principali siti web e social che seguiranno il grande evento e un corner di approfondimento dedicato all’influenza e all’impegno politico dello show business a stelle e strisce. Inoltre, particolare attenzione sarà dedicata agli effetti della decisione dei cittadini statunitensi sull’Italia: saranno presenti, infatti, collegamenti con gli eventi dell’Ambasciata americana a Roma, dell’American Chamber a Milano e dell’Unione industriali a Torino.

